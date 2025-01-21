Trump Piyasaların Ateşini Artırdı! Dolar ve Euro Yükselişe Geçti

ABD'de ikinci Trump döneminin başlamasıyla piyasaların seyri sıkı takip edilirken, dolar ve euroda bugün yükseliş eğilimi görülüyor. Haftanın ikinci işlem günü İstanbul serbest piyasada dolar 35,5990 liradan, euro 36,9480 liradan güne başladı.

Trump Piyasaların Ateşini Artırdı! Dolar ve Euro Yükselişe Geçti

ABD başkanlığı görevine dün akşamki yemin töreninin ardından başlayan Donald Trump, küresel piyasalarda hareketliliğe neden oldu. Trump'ın ekonomi politikaları net olarak bilinmezken, bu durum hem altını hem de döviz kurunu etkiliyor.

Trump Piyasaların Ateşini Artırdı! Dolar ve Euro Yükselişe Geçti - Resim : 1

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

Gram altının 3 bin 120 liranın üzerine çıkarak rekor kırdığı 21 Ocak 2024 Salı günü, dolar ve euroda da yukarı yönlü bir hareket görülüyor. İstanbul serbest piyasada 35,5970 liradan alınan dolar, 35,5990 liradan satılıyor. 36,9460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 36,9480 lira oldu.

Dün dolar 35,5690 liradan, euro da 36,9270 liradan kapanışını yapmıştı.

Trump Piyasaların Ateşini Artırdı! Dolar ve Euro Yükselişe Geçti - Resim : 2

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Kaynak: Haber Merkezi

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