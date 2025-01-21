ABD Ayağa Kalktı! Trump İlk Günden 1600 Kişiye Af Çıkardı

ABD Başkanı Trump, göreve geldiği ilk gününde imzaladığı kararname ile 6 Ocak 2021’deki Kongre baskını olaylarına karışan yaklaşık 1600 kişi için af çıkardı. Trump, "rehine" dediği baskıncılar için "Bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz" dedi. Ülkede birçok kişi bu karara tepki gösterdi.

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ABD Ayağa Kalktı! Trump İlk Günden 1600 Kişiye Af Çıkardı

ABD Başkanı Donald Trump, 5 Kasım'da kazandığı seçimin ardından resmen görevine başladı. Dün akşam düzenlenen yemin töreninin ardından gittiği Capitol One Arena’da ilk kararnamelerini imzalayan Trump, oradan geçtiği Oval ofiste başkan olarak yeni kararnamelere imza atmayı sürdürdü.

ABD Ayağa Kalktı! Trump İlk Günden 1600 Kişiye Af Çıkardı - Resim : 1

Trump, seçim kampanyaları sırasında sözünü verdiği vaadini tutarak, 6 Ocak Kongre baskını olaylarına karışmakla suçlanarak yargılanması devam eden veya ceza almış yaklaşık 1600 kişi için af kararnamesi çıkardı. 6 Ocak olaylarıyla ilgili suçlanan destekçileri için "rehine" diyen Trump, kararnameyi imzalarken "Açıkçası, bu geceden itibaren dışarı çıkmalarını umuyoruz, onlar da bunu bekliyor" diye konuştu.

Sosyal medyada gündem olan kararnameye pek çok ABD'li tepki gösterdi. Kongre baskının demokrasiye bir darbe olduğu hatırlatılarak, bu olaya karışanların affedilemeyeceği vurgulandı.

ABD Ayağa Kalktı! Trump İlk Günden 1600 Kişiye Af Çıkardı - Resim : 2

EN UZUN HAPİS CEZASINI O ALMIŞTI

Trump’ın af çıkardığı mahkumlar arasında 22 yıl hapis cezası alan Proud Boys adlı grubun lideri Enrique Tarrio da bulunuyor. 42 yaşındaki Tarrio, Kongre baskınındaki rolü nedeniyle kışkırtıcı komplo ve diğer suçlardan yargılanarak 22 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tarrio, 6 Ocak baskını davalarında en uzun hapis cezası alan kişi olarak kayıtlara geçmişti.

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Kaynak: AA

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