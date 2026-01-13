Trump'tan Kritik 'Müslüman Kardeşler' Hamlesi!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Müslüman Kardeşler’in Lübnan, Ürdün ve Mısır’daki kolları resmen 'terör örgütü listesi'ne alındı. Karar, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, 14362 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında söz konusu yapıların ABD’nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, kararın Müslüman Kardeşler’e bağlı örgütlerin ‘kabiliyetlerini ve operasyonlarını ortadan kaldırmaya yönelik ilk adım’ olduğu vurgulandı.

'BU BAŞLANGIÇ'

ABD yönetimi, alınan kararlarla birlikte söz konusu yapıların finansal kaynaklarına erişimin engelleneceğini ve 'terör faaliyetlerine destek sağlayan tüm ağların' hedef alınacağını bildirdi. Açıklamada, "Bu adımlar, Müslüman Kardeşler kollarının şiddet ve istikrarsızlaştırma faaliyetlerini engellemeye yönelik kararlı mücadelenin başlangıcıdır" ifadelerine yer verildi.