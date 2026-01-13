Trump'tan Kritik 'Müslüman Kardeşler' Hamlesi!

ABD Başkanı Trump’ın kararıyla Müslüman Kardeşler’in Lübnan, Ürdün ve Mısır’daki kolları 'terör örgütü' ilan edildi. Washington yönetimi, örgütün mali ve operasyonel ağlarını hedef alacak kapsamlı yaptırımların başlayacağını duyurdu.

Trump'tan Kritik 'Müslüman Kardeşler' Hamlesi!
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle Müslüman Kardeşler’in Lübnan, Ürdün ve Mısır’daki kolları resmen 'terör örgütü listesi'ne alındı. Karar, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyuruldu. Bakanlık açıklamasında, 14362 sayılı Başkanlık Kararnamesi kapsamında söz konusu yapıların ABD’nin ulusal güvenliği için tehdit oluşturduğu belirtildi. Açıklamada, kararın Müslüman Kardeşler’e bağlı örgütlerin ‘kabiliyetlerini ve operasyonlarını ortadan kaldırmaya yönelik ilk adım’ olduğu vurgulandı.

'BU BAŞLANGIÇ'

ABD yönetimi, alınan kararlarla birlikte söz konusu yapıların finansal kaynaklarına erişimin engelleneceğini ve 'terör faaliyetlerine destek sağlayan tüm ağların' hedef alınacağını bildirdi. Açıklamada, "Bu adımlar, Müslüman Kardeşler kollarının şiddet ve istikrarsızlaştırma faaliyetlerini engellemeye yönelik kararlı mücadelenin başlangıcıdır" ifadelerine yer verildi.

Trump Fitili Ateşledi! 'İranlılar, Kurumları Ele Geçirin, Yardım Yolda'Trump Fitili Ateşledi! 'İranlılar, Kurumları Ele Geçirin, Yardım Yolda'Dünya

Trump Döneminde ABD’de Vize KıyımıTrump Döneminde ABD’de Vize KıyımıDünya

ABD, Suriye'de Terör Örgütü IŞİD’i VurduABD, Suriye'de Terör Örgütü IŞİD’i VurduGüncel

Etiketler
ABD Donald Trump
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Trump Fitili Ateşledi! 'İranlılar, Kurumları Ele Geçirin, Yardım Yolda' 'İranlılar, Kurumları Ele Geçirin, Yardım Yolda'
Avrupa'da Seferlere Kar Engeli! Havalimanları Uçuşa Kapatıldı Avrupa'da Seferlere Kar Engeli! Havalimanları Uçuşa Kapatıldı
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Ünlülere Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Dalga:Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Hakkında Flaş Karar Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu Hakkında Flaş Karar
Kartal Adliyesi'nde Silah Sesleri: Savcı, Hakimeyi Vurdu! Savcı, Hakimeyi Vurdu!
CHP Kurultay Davası Ertelendi CHP Kurultay Davası Ertelendi
O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu O İlçede Tehlike Çanları: 6,7 Büyüklüğünde Deprem Riski Olan Diri Fay Bulundu
Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor Tapuda Yeni Dönem! Taşınmaz Satışlarında Güvenli Ödeme Zorunluluğu Geliyor