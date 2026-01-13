Avrupa'da Seferlere Kar Engeli! Havalimanları Uçuşa Kapatıldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şiddetli soğuk ve buzlanma, Orta ve Doğu Avrupa’daki hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Macaristan, Avusturya, Slovakya ve Çekya’da bazı uluslararası havalimanları geçici olarak kapatılırken, birçok uçuşta iptal ve gecikmeler yaşandı.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Ferenc Liszt Uluslararası Havalimanı, pistlerde oluşan yoğun buzlanma nedeniyle güvenlik gerekçesiyle faaliyetlerini durdurdu. Havalimanı yönetimi, siyah buz ve aşırı don olayının risk oluşturması sebebiyle yerel saatle 10.25’ten itibaren tüm iniş ve kalkışların askıya alındığını duyurdu. Pist, taksi yolu ve apronların temizlenmesi için ekiplerin aralıksız çalıştığı belirtildi.

Benzer bir durum Avusturya’nın başkenti Viyana’da da yaşandı. Viyana Uluslararası Havalimanı, sabah saatlerinde pistlerdeki kalın buz tabakası nedeniyle uçuşlara ara vermek zorunda kaldı. Yetkililer, yapılan buz çözücü çalışmalara rağmen pistlerin kısa sürede yeniden donduğunu, bu nedenle uçakların başka meydanlara yönlendirildiğini açıkladı. Kapanmanın öğle saatlerine kadar sürebileceği bildirildi.

Slovakya’nın başkenti Bratislava’daki havalimanı da olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici olarak hizmet dışı bırakıldı. Pistteki buzlanma sebebiyle uçuşların ertelendiği, frenleme koşullarının güvenli seviyeye gelmesi için değerlendirmelerin sürdüğü kaydedildi.

Çekya’da ise Prag’daki Vaclav Havel Havalimanı tamamen kapanmazken, operasyonlar kısıtlı şekilde yürütülüyor. Yetkililer, ana pistte buz temizleme çalışmalarının sürdüğünü, iniş ve kalkışlarda gecikmeler ile rota değişikliklerinin yaşanabileceğini duyurdu.

