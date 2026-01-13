Askeri Alan İlan Edildi: Suriye'den YPG'ye Son Uyarı! 'Geri Çekilin'

Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat Nehri'nin batısında kalan YPG işgal bölgesini askeri alan ilan edildiğini duyurdu. Tüm silahlı unsurların Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesini istedi. Sivil halka terör örgütlerine ait noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı.

Suriye ordusundan yerel basına yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü YPG ve PKK'nın yanı sıra eski rejim kalıntılarının Fırat Nehri'nin batısındaki işgal ettiği bölgelerde yığınak yapmaya devam ettiği belirtildi.

İşgal edilen bölgelerin kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) Halep'e saldırılar için kullanıldığı ifade edildi.

ASKERİ ALAN İLAN EDİLDİ

Terör örgütünün hem bu bölgelere yığınak yapması hem Halep'e İHA saldırıları için kullanılması nedeniyle Fırat Nehri'nin batısında yer alan işgal altındaki bölgelerin askeri alan ilan edildiği aktarıldı. Bu doğrultuda terör unsurlarının da Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi istendi.

'UZAK DURUN'

Meskene ve Deyr Hafir'in de yer aldığı bölgelerin de içinde yer aldığı haritalı paylaşımda, sivil halka terör örgütlerine ait noktalardan uzak durma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, "Suriye ordusu, bu bölgede toplanan silahlı grupların burayı suç faaliyetleri için üs olarak kullanmasını önlemek için gerekli tüm önlemleri alacaktır" ifadesi kullanıldı.

NE OLMUŞTU?

Suriye ordusu, artan saldırıların ardından 7 Ocak'ta Halep'te terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu mahallelere operasyon düzenlemişti.

Operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye, Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahalleleri terör örgütünün işgalinden kurtarılmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Önemli Açıklamalar: 'SDG ve YPG İmralı'dan Bağımsız Değildir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Halep' Mesajı: 'YPG'den Temizlenmesi Önemli Bir Kazanım'

Kaynak: AA

