İran’da Dehşet Görüntüler: Sokaklar Cenazeyle Doldu! İsrail Olası Senaryolara Hazırlanıyor

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran’daki durum ve İsrail’in pozisyonu ile ilgili birçok söylentinin yayıldığı belirtilerek, "İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) savunmada hazır durumdadır ve gerekmesi halinde sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindedir. İran’daki protestolar İran’ın iç meselesidir" denildi.

Tahran yakınlarındaki bir adli tıp merkezinde çekilen ve yayılan görüntüler, İran'daki protestolarda yaşanan can kaybının boyutunu gözler önüne serdi. Sivil toplum kuruluşları, yüzlerce kişinin cenazesinin tesise getirildiğini bildirdi.

ABD, ülkede devam eden gösterileri ve güvenlik risklerini gerekçe göstererek İran'daki vatandaşlarına "derhal ülkeyi terk etme" çağrısı yaptı.

CESETLER AVLUDA SIRAYA DİZİLDİ

İran'ın başkenti Tahran'ın güneyindeki Kahrizak Adli Tıp Merkezi'nden yayılan görüntüler, ülkede devam eden huzursuzlukların trajik sonuçlarını ortaya koydu. Sosyal medyaya sızan videolarda, insanların depo benzeri odalarda ve tesisin dışındaki açık alanda yatan çok sayıda ceset arasında sevdiklerini aradığı görüldü.

Cesetlerin bir kısmı siyah torbalara sarılı halde yerde sıralanmış durumda. Aileler, bu cesetlerin başında acı içinde çığlıklar atarak yas tutuyor. Bazı cenazelerin, park halindeki araçların hemen yanına yerleştirilmesi dikkat çekti.

CNN International'ın haberine göre, Aktivist grup Mamlekate, cumartesi günü yaptığı bir açıklamada, enstitüye getirilen cenaze sayısının çok yüksek olduğunu ve cesetlerin avluda sıraya dizildiğini duyurdu.

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından elde edilen görüntülere göre, tesiste yaklaşık 250 cesedin bulunduğu tahmin ediliyor. Bir videoda, ölen kişilerin fotoğraflarının gösterildiği bir monitörün önünde toplanan kalabalık, yakınlarını teşhis etmeye çalışıyor.

'ÇOĞU SIRADAN İNSANLARDI'

Devlet medyası Tasnim Haber Ajansı, adli tıp merkezi yakınlarında ailelerle konuştu. Kahrizak'ta bir yakınını arayan bir kişi, gözyaşları içinde açıklamalarda bulunarak, sevdiği kişinin bir binanın tepesinden atılan bir cisimle başından vurularak öldürüldüğünü ifade etti. Yakınının hükümet yanlısı olduğunu belirten adam, yaşadığı acıyı anlattı.

Tasnim muhabiri, "güvenlik güçleriyle çatışmayı hedefleyen" ve "bir askeri üssü ele geçirmek isteyen muhtemelen silahlı" protestocuların da ölenler arasında olduğunu söyleyerek, "Ama bu insanların çoğu sıradan insanlardı ve aileleri de sıradan ailelerdi," ifadelerini kullandı.

ABD'DEN ’İRAN'I DERHAL TERK EDİN’ UYARISI

ABD'nin Tahran Sanal Büyükelçiliği tarafından yayımlanan güvenlik uyarısında, ABD vatandaşlarından Washington yönetiminin “yardımına ihtiyaç duymadan İran'dan çıkış planı yapmaları" istendi.

Açıklamada, ülkede devam eden gösterilere ve güvenlik risklerine işaret edilerek, "İran'dan hemen ayrılın. Ayrılamıyorsanız, evinizde ya da başka bir güvenli binada emniyetli bir yere geçin." ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran konusunda öncelikle diplomasiyi tercih ettiğini ancak askeri güç kullanımını da her zaman masada tuttuğunu belirtmişti.

CAN KAYBI 646'YA YÜKSELDİ

HRA’dan yapılan açıklamada, protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının en az 646’ya yükseldiği belirtilerek, "Bunların arasında 9’u çocuk 505 protestocu, 133 asker ve kolluk kuvveti personeli, 7 protesto gösterilerine katılmayan sivil ve 1 savcı bulunmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Bazı ölüm vakalarının inceleme altında olduğu kaydedilen açıklamada, "HRA halen doğrulama aşamasında olan 579 adet ölüm vakası raporu daha almıştır" denildi.

Gösteriler sırasında tutuklanan kişi sayısının ise 10 bin 721’e ulaştığı aktarılarak, "İran'ın 187 şehrindeki 606 noktaya yayılan protestolar, iletişimin tamamen kesilmesine rağmen devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

HRA’dan dün yapılan açıklamada, İran'da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protestolarda tutuklananların sayısının ise 10 bin 681’e yükseldiği bildirilmişti.

'İSRAİL ORDUSU HAZIR'

İsrail ordusu, İran’da 28 Aralık'tan bu yana devam eden protesto gösterileri ile ilgili açıklama yaptı. IDF Sözcüsü Effie Defrin tarafından sosyal medya platformu X’te yayınlanan ve IDF’nin Türkçe hesabından da paylaşılan açıklamada, İran’daki durum ve İsrail’in pozisyonu ile ilgili birçok söylentinin yayıldığı hatırlatılarak, "Daha önce de belirtildiği gibi, IDF savunmada hazır durumdadır ve gerekmesi halinde sürpriz senaryolara karşı yüksek teyakkuz halindedir. İran’daki protestolar İran’ın iç meselesidir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Haber Merkezi