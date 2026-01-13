Trump Döneminde ABD’de Vize Kıyımı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Dışişleri Bakanlığı, Donald Trump döneminde vize iptallerinin, eski ABD Başkanı Joe Biden döneminin son yılı olan 2024'e kıyasla 2 katından fazla arttığını açıkladı.

Açıklamada, 100 binden fazla vizenin iptal edildiği belirtilerek, yaklaşık 8 bin öğrenci ve 2 bin 500 uzman işçinin de yasal statülerini kaybedenler arasında olduğu aktarıldı. Vizelerini kaybeden öğrenci ile işçilerin çoğunun suça karıştığı ve kolluk kuvvetleriyle karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Kaynak: DHA