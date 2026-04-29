Trump'tan İran'a Fotoğraflı Tehdit: Artık O İyi Adam Yok

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

'ARTIK O İYİ ADAM YOK'

İran'a tepki gösteren Trump, elinde silah olan bir fotoğrafla, "Artık o iyi adam yok. İran nükleer silahsızlanma anlaşmasını imzalamayı bilmiyor. Yakında akıllanmaları gerek. " ifadelerine yer verdi.

İşte o fotoğraf:

'İRAN'DA SİSTEM ÇÖKMEK ÜZERE'

Trump, önceki günlerde yaptığı açıklamada İran yönetiminin kendilerinden Hürmüz Boğazı'ndaki ablukayı kaldırmaları için "istekte bulunduğunu" ileri sürmüştü.

ABD Başkanı, Tahran yönetiminin kendisine "İran'da sistemin çökmek üzere olduğunu" bildirdiğini öne sürmüştü.

Trump, "Liderlik durumlarını netleştirmeye çalışırlarken (ki bunu başarabileceklerine inanıyorum), bizden mümkün olan en kısa sürede Hürmüz Boğazı'nı açmamızı istiyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

ABD-İRAN ARASINDA HÜRMÜZ VE NÜKLEER ÇIKMAZI

ABD ve İsrail, 28 Şubat'ta İran'a karşı ortak bir askeri operasyon başlatmış, bunun üzerine Tahran da bölgede "ABD çıkarları" olarak nitelediği hedeflere, çoğu Körfez ülkelerinde bulunan noktalara saldırılarla karşılık vermişti.

8 Nisan'da Pakistan'ın arabuluculuğunda ateşkes ilan edilmiş, ardından 11-12 Nisan tarihlerinde İslamabad'da görüşmeler yapılmıştı. Ancak müzakereler herhangi bir anlaşma sağlanamadan sona ermişti.

Trump daha sonra, Pakistan'ın talebi üzerine ateşkesin, Tahran'dan gelecek bir teklif beklenerek uzatıldığını söyledi. Washington-Tahran hattındaki gelişmeler belirsizliğini koruyor.

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada ise İran’ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifini kabul etmesinin olası görünmediğini ifade etti. Tahran, bu teklifte Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını önerirken, nükleer programına ilişkin konuların daha sonraki müzakerelere bırakılmasını önermişti.

Kaynak: Haber Merkezi