Trump'tan Harris'in 'Düello' Çağrısına Yanıt

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, eski başkan ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump ile mevcut başkan yardımcısı ve Demokratların adayı Kamala Harris arasında yeni bir canlı yayın tartışması olup olmayacağı merak konusu oldu.

İlk canlı yayın düellosunun kazananı olduğu düşünülen Harris'in seçim ofisinden yapılan açıklamada, 23 Ekim'de CNN'de Harris'in Trump ile karşılaşmaya hazır olduğu belirtildi. Harris'in bu çağrısına seçim mitingi düzenlediği Kuzey Carolina'dan yanıt veren Trump, "Başka bir tartışma programı için çok geç, erken oy verme işlemleri şimdiden başladı" diyerek çağrıyı kabul etmedi.

NE OLMUŞTU?

Harris'ten önce Demokratların başkan adayı olan ABD Başkanı Joe Biden ile 27 Haziran'da ilk canlı yayın tartışmasına çıkan Trump, 10 Eylül'de ise Harris ile karşı karşıya gelmişti.

Demokratlarda Kamala Harris ile Cumhuriyetçilerde Donald Trump'ın yarıştığı bu yılki başkanlık seçimleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın temmuz ayında yarıştan çekilmesinin ardından yeni bir boyut kazanmıştı.

ABD'de ülke geneli anketlerde Harris yüzde 49,3 oy oranıyla Trump'ın az farkla önünde bulunuyor; Trump ise yüzde 47,4 oy desteğine sahip gözüküyor.

Kaynak: AA