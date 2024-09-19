ABD'de Başkanlık Yarışı Kızıştı: Anketlerde Harris ve Trump Başa Baş Gidiyor

Ülkede başkanlık seçimi tarihi yaklaşırken, bazı basın kuruluşu ve anket şirketlerinin ortak yaptığı anketler, iki partinin yarışta başa baş gittiğini ve salıncak eyaletlerde alınacak sonucun seçime büyük etki yapacağını ortaya koydu.

Washington Post'un, başkanlık seçimlerinin sonucunu belirlemede çok büyük etkisi olduğu düşünülen Pensilvanya'da yaptığı ankete göre, Harris ile Trump "istatistiksel olarak eşit" durumda. Ankette, Harris ve Trump'ın canlı yayın münazarasından 1 hafta sonra, Pensilvanya'daki olası seçmenlerin iki adayı da yüzde 48 desteklediği, sadece kayıtlı seçmenler dikkate alındığında da Harris'in yüzde 48, Trump'ın ise yüzde 47'lik destek kazandığını ortaya çıktı.

Pensilvanya'da, iki lider arasındaki canlı tartışmanın sorulduğu anket katılımcılarından yüzde 54'ü Harris'in, yüzde 27'si ise Trump'ın daha iyi olduğunu söylerken, yüzde 17'lik kitle, ikisinin de tartışmayı kazanamadığı görüşünü paylaştı. Pensilvanya seçmenleri, demokrasiye sahip çıkmada yüzde 48'e 45 ile Harris'i desteklerken, ekonomide yüzde 51'e 42 ve göçmenlik politikalarında da yüzde 52'ye 39 Trump'ı tercih etti.

ABD'de, farklı seçimlerde farklı siyasi tercih ortaya koyduğu için "salıncak eyaletler" diye anılan grupta yer alan Pensilvanya'da, 2016 başkanlık seçimlerinde Trump, 2020'deki seçimlerde ise Biden sadece birer farkla yarışı önde tamamlamış ve Beyaz Saray'daki başkanlık koltuğuna oturmayı başarmıştı.

ULUSAL BİR ANKET İKİ ADAYI DA YÜZDE 47 İLE EŞİT GÖSTERDİ

New York Times, Philadelphia Inquirer ve Siena College'ın yaptığı yeni anketlere göre, Kamala Harris, Donald Trump ile yaptığı tartışmada seçmenleri büyük ölçüde etkiledi ancak başkanlık kampanyasında şu ana kadar belirleyici bir üstünlük elde etmeyi başaramadı.

Ülke çapında yapılan seçim anketinde, Trump ve Harris'in yüzde 47'lik bir desteği paylaştığı, yarışın kafa kafaya devam ettiği tespiti paylaşıldı. Ulusal ankette olası seçmenler, "Kamala Harris'in başkanlık tartışmasında ne kadar başarılı olduğunu düşünüyorsunuz?" sorusuna yüzde 67 olumlu yanıt verirken, aynı soru Trump için sorulduğunda bu rakam yüzde 40'ta kaldı. Bununla birlikte aynı anketin Pensilvanya eyaleti özelinde ise Washington Post'un sonuçlarından farklı olarak, Harris'in Trump'a yüzde 50'ye karşın yüzde 46'lık oranla 4 puan üstün olduğu belirtildi.

Anketin paylaşıldığı New York Times gazetesinde, Harris'in Pensilvanya'da, ulusal çaptakinden daha güçlü olmasının "şaşırtıcı" olduğu, 2016'dan beri en çekişmeli eyaletler arasında yer alan salıncak eyaletin "ülke genelinden daha fazla Cumhuriyetçi eğilim gösterdiği" yorumlarına yer verildi. Her iki anketin de 15 Eylül'de Trump'a yönelik ikinci suikast girişiminden önce tamamlandığı göz önüne alındığında, yeni anketlerde değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.

CUMHURİYETÇİLERDEN HARRIS'E DESTEK

Bu arada Cumhuriyetçi yönetimlerde görev yapmış 100'den fazla eski üst düzey yetkiliden oluşan bir grup, Donald Trump'ın "tekrar başkan olarak görev yapmaya uygun olmadığını" iddia eden sert bir mektup ile Demokrat aday Kamala Harris'i destekledi.

The New York Times'ın ele geçirdiği mektupta imzacılar arasında eski savunma bakanları Chuck Hagel ve William Cohen; eski CIA direktörleri Michael Hayden ve William Webster; Trump yönetiminin eski yetkilileri Miles Taylor ve Olivia Troye da yer alıyor. İmzacılar, Harris ile birçok konuda aynı fikirde olmadıklarını kabul ediyor ancak Donald Trump'ın güçlü adamlara olan yakınlığından da endişe duyuyor.

'KİŞİSEL ÇIKARLARINI HER ŞEYİN ÖNÜNE KOYDU'

Mektupta, "Başkan olarak hükümette günlük kaos ortamı yarattı, düşmanlarımızı övdü ve müttefiklerimizi zayıflattı, orduyu siyasallaştırdı ve gazilerimizi küçümsedi, kişisel çıkarlarını Amerikan çıkarlarının önüne koydu ve değerlerimize, demokrasiye ve bu ülkenin kuruluş temellerine ihanet etti" ifadeleri yer aldı.

Trump'ın kampanya yetkilisi Steven Cheung, The Independent'a e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, "Bunlar ülkemizi sonu gelmeyen dış savaşlara sokan ve Amerikan halkı acı çekerken bu savaşlardan çıkar sağlayanlarla aynı kişiler. Başkan Trump modern çağda ülkemizi yeni savaşlara sokmayan tek başkandır" ifadelerini kullandı.

Trump karşıtı pek çok tanınmış Cumhuriyetçi, Harris'in kampanyasını destekliyor.

Kaynak: AA