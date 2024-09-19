Lübnan'daki Siber Saldırının Detayları... Cihazlar Elektronik Mesaj Yoluyla Patlatılmış
İsrail tarafından Lübnan'daki Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazları ve telsizler patlatıldı. Tüm dünyada saldırının nasıl gerçekleştirildiği konuşulurken Lübnanlı yetkililerden açıklama geldi. Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Misyonu, ülkedeki çağrı cihazı ile telsizlerin 'elektronik mesaj' yoluyla patlatıldığını duyurdu.
Lübnan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Misyonu, ülkedeki çağrı cihazı ile telsizlerin 'elektronik mesaj' yoluyla patlatıldığını duyurdu. Açıklamaya göre; "iletişim cihazlarına önceden patlayıcı yerleştirildiği sonucuna varıldı. İletişim cihazlarının elektronik mesaj yoluyla patlatıldığı tespit edildi."
Gelişmeyi Reuters aktardı. Verilen bilgiye göre; Lübnanlı yetkililer BM'ye ön soruşturma raporuna ilişkin bir mektup gönderdi ve cihazların nasıl patlatıldığını aktardılar.
Son Güncelleme: