İsrail ‘Siber Katliam’ın Ardından, Havadan Vurdu! Lübnan Yangın Yeri

Lübnan'da 37 kişinin öldüğü ve 3 binden fazla kişinin yaralandığı cihaz patlamaları sonrası, İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi.

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İsrail ‘Siber Katliam’ın Ardından, Havadan Vurdu! Lübnan Yangın Yeri

İsrail ordusu, Lübnan’da çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenledi. Bölgedeki görgü tanıkları, İsrail ordusunun hava saldırılarında birçok noktanın hedef alındığını belirtti. Saldırılar nedeniyle Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgelerden dumanlar yükseldi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ise İsrail ordusunun hava saldırıları düzenlediği noktalardan alevler yükseldiği görüldü.

Resmi olmayan kaynaklar, İsrail ordusunun 50'den fazla hava saldırısı düzenlediğini ileri sürdü.

Saldırılara ilişkin henüz Lübnan makamlarından ve İsrail ordusundan açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın bugün yaptığı konuşmadan önce Lübnan'ın güneyine yoğun hava saldırıları düzenlemişti.

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