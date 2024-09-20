Trump Bu Kez Yahudileri Hedef Aldı! 'Seçimi Kaybedersem Suç Sizin'

Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump, seçimi kazanamadığı takdirde bunun suçunun çoğunluğunun Yahudilerin olacağını ileri sürdü. Trump, ABD'deki Yahudilerin yüzde 60'ının "düşmana oy verdiğini" de sözlerine ekledi.

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Trump Bu Kez Yahudileri Hedef Aldı! 'Seçimi Kaybedersem Suç Sizin'

Eski ABD Başkanı ve 5 Kasım'da düzenlenecek seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan Donald Trump, başkent Washington'da düzenlenen İsrail-Amerikan Konseyi (IAC) Konferansı'nda açıklamalar yaptı.

Trump, Demokratların adayı ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i işaret ederek, "ABD'deki Yahudilerin yüzde 60'ının düşmana oy verdiğini" söyledi. Söz konusu grubu "aptallar" olarak tanımlayan Trump, bu seçimi kazanamadığı takdirde bunun suçunun çoğunluğunun Yahudilerin olacağını ve İsrail'in 2 yıl içerisinde yok olacağını savundu.

'BEN KAZANIRSAM ANTİSEMİTİZMİ DURDURACAĞIM'

Trump, seçimi kazandığı senaryoda ise "İsrail'in güvende olacağını" ifade ederek, "Antisemitizm toksik zehrini durduracağız" dedi. Seçimi kazanırsa üniversite başkanlarına "antisemitizm propagandalarını durdurmalarını yoksa akreditasyonlarını kaybedeceklerini ve federal desteklerinin kesileceğini" söyleyeceğini anlatan Trump, üniversitelerdeki "antisemitizm sorunu" ile ilgileneceğini ifade etti.

Trump, bir Demokrata veya Harris'e oy verecek herhangi birinin "kafalarının incelenmesi" gerektiğini, kasımda yapılacak başkanlık seçimlerinin İsrail için şu ana kadarki en önemli seçim olacağını belirtti.

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Kaynak: AA

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