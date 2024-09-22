Bir Ülke Alarmda! Salgında Ölenlerin Sayısı 370'e Yükseldi

Sudan'da kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 370'e yükseldi. Sudan Sağlık Bakanlığı, kolera vakalarının 12 bin 201'e çıktığını duyurdu.

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Bir Ülke Alarmda! Salgında Ölenlerin Sayısı 370'e Yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki kolera vakası sayısının 12 bin 201'e çıktığı ifade edildi. Açıklamada, kolera nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 370'e yükseldiği belirtildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı. Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

Kaynak: AA

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