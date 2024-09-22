ABD'de Silah Sesleri Susmuyor: 4 Ölü, 21 Yaralı!

Bireysel silahlanmanın yaygınlaşmasıyla saldırılarda büyük artış yaşanan ABD'de, yine bir silahlı saldırı meydana geldi. Alabama eyaletinde polis Truman Fitzgerald, Birmingham'daki olaya ilişkin açıklama yaptı.

Fitzgerald, yerel saatle 23.00 sularında düzenlenen saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 21 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırganın henüz yakalanamadığını ifade eden Fitzgerald, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını söyledi.

Kaynak: AA