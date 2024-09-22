Genç Politikacı ve Ailesinin Korkunç Ölümü! Oğlu Hepsini Katletti...

ÇEVİRİ: BUSE YILMAZ

ABD'de bu hafta başında yaşanan aile katliamı ülke gündemine yerleşti. Vermont Eyalet Polisi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bölgenin seçmenler kurulundan 46 yaşındaki politikacı Brian Crossman Sr., 41 yaşındaki eşi Erica Crossman ve Erica'nın 13 yaşındaki oğlu Colin Taft'ın evlerinde ölü bulunduklarını açıkladı.

Ölen üç kişinin de ateşli silahla katledildiği tespit edildi. Korkunç olayın failleri merak edilirken, New York Eyalet Polisi, 20 Eylül Cuma günü Brian Crossman Sr.'ın oğlu Brian Crossman Jr'ı üç kez "ağırlaştırılmış cinayet" suçu işlediği gerekçesiyle tutukladı.

'DAHA ÜÇ GÜN ÖNCE EVLERİNDEYDİK'

Brian ve Erica Crossman çiftinin geçtiğimiz haziran ayında evlendiği öğrenilirken, çiftin komşuları onların iyi insanlar olduklarını ve yaşananlara inanamadıklarını söyledi. Bir komşu, "Olay henüz kafamda oturmadı. Ölümlerinden sadece üç gece önce aileyi ziyaret etmiştik" dedi.

BELEDİYE BİNASINDA SAYGI DURUŞU

AFP'nin aktardığına göre maktul Brian Crossman, Bina Geliştirme İrtibat Görevlisi ve Otoyol Departmanı İrtibat Görevlisi olarak bir dönem görev yapmıştı. Crossman, şu anda seçmenler kurulunda görevli olduğu Pawlet'in Belediye Binası toplantısında üyeler ve katılımcılar tarafından bir dakikalık saygı duruşuyla anıldı. Başkan Mike Beecher yaptığı açıklamada, “Brian Crossman bir arkadaş ve komşuydu, ayrıca bu yıl Pawlet Seçmenler Kurulu'na katılmak için adım atan çalışkan bir topluluk üyesiydi” diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem