Kraliyet Ailesinin Sır Gibi Sakladığı Beslenme Alışkanlığı! İşte 100 Yıl Yaşamayı Sağlayan Diyet...

İngiltere Kralı III. Charles'ın eşi Kraliçe Camilla'nın eski eşinden olan oğlu Tom Parker-Bowles, Birleşik Krallık'ın en tanınmış gastronomi yazarlarından biri. "Yemek ve Taç: Kraliçe Victoria'dan Kral III. Charles'a Kraliyet Tarifleri" adlı bir yemek kitabı çıkarmaya hazırlanan 49 yaşındaki Parker-Bowles, annesi Camilla ve üvey babası Charles'ın beslenme alışkanlıklarıyla ilgili The Daily Mail'e bir yazı yazdı.

Tom Parker-Bowles, 77 yaşındaki Camilla ve 76 yaşındaki Charles'ın "basit, sağlıklı ve mevsimlik yemekler" yediklerini belirtti. Yemeklerinin gittikleri her yere kendileriyle birlikte taşındığını söyleyen ünlü yazar, Kraliyet Şefi Mark Flanagan'ın yemekleri muhakkak denetlediğini de sözlerine ekledi. Kraliyet kilerinin "av eti, sığır eti ve kuzu eti" gibi yiyeceklerle dolu olduğundan bahseden yazar, ayrıca "bezelye, çilek, ahududu ve pazı" gibi meyve ve sebzelerin de mutlaka bulunduğunu ifade etti.

ASLA İSRAF YOKTUR

"Kral Charles'ın masasında israf yoktur" diyen Parker-Bowles, üvey babasının "hiç öğle yemeği yemediğini" ve rahat bir ikindi çayı için öğünü atladığını yazdı. Bu alışkanlığın İngiliz kraliyet ailesi arasında asırlık bir gelenek ve hükümdarın ciddiye aldığı bir prensip olduğunu vurguladı.

Kraliçe Camilla, Tom Parker-Bowles

Yemek yazarı, ikindi çayının geleneksel olarak saat 17.00'de servis edildiğini ve buna eşlik eden ikramın da genellikle "makaron, çörek, gofret, bisküvi, Chelsea çörekleri" olduğunu söyledi. Bazen de kızarmış ekmek üzerinde yumurta, saksıda karides ve tavuk, somon füme, jambon ve hardalla doldurulmuş sandviç olduğunu anlattı.

MENÜLER FRANSIZCA HAZIRLANIR

Tom Parker-Bowles, genellikle Windsor'daki St. George's Hall'da veya Buckingham Sarayı'ndaki balo salonunda kurulan uzun masalarda konuklara üç çeşitli yemek servisi yapıldığı için resmi ziyafetlerin hiç rahat olmadığını ifade etti. Menülerin de geleneksel olarak hala Fransızca yazıldığını ve etkinlik öncesinde onay için Kral ve Kraliçe'ye gönderildiğini aktardı.

BU YEMEK DEĞİL, MÜKEMMEL BİR 'BALE'

Parker-Bowles, yazısını "Bu sadece yemek değil, daha ziyade krallar, kraliçeler, prensler ve başkanların ortak masanın sonsuz gücünün keyfini çıkarmak için oturduğu, koreografisi mükemmel bir şekilde kurgulanmış bir bale, en iyi 'sufle' diplomasisi" diye tamamladı.

Kaynak: Gerçek Gündem