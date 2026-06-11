Trump’tan Dünyayı Şoke Eden Ekonomi Çıkışı: 'Enflasyonu Seviyorum!'

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Orta Doğu'da yürütülen operasyonlar ve enerji maliyetlerindeki patlama nedeniyle ABD ekonomisi alarm verirken, Başkan Donald Trump’tan gündemi sarsacak bir açıklama geldi.

Fox News’ün haberine göre Trump, mayıs ayı enflasyon rakamlarının Nisan 2023'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını gösteren resmi veriler sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

'ENFLASYONU SEVİYORUM'

Resmi rakamları son derece olumlu bulduğunu belirten Trump, "Rakamlar harikaydı. En çok neyi seviyorum biliyor musunuz? Enflasyonu seviyorum. Çünkü bu savaş biter bitmez düşecek" ifadelerini kullandı.

DEMOKRATLAR AYAĞA KALKTI

Trump'ın açıklaması Demokrat Partiden tepki çekti. Senato Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Senatör Elizabeth Warren, Trump'ı artan yaşam maliyetlerine duyarsız olmakla eleştirdi.

'SÖZLERIM BAĞLAMINDAN KOPARILDI'

Trump, yükselen tepki dalgasının ardından The New York Post’a özel bir demeç verdi. Sözlerinin muhalefet tarafından çarpıtıldığını ve bağlamından koparıldığını savunan Trump, aslında enflasyonun mevcut savaş ortamına rağmen beklentilerden daha düşük kalmasını övmek istediğini iddia etti.

Trump, İran ile yaşanan askeri kriz ve çatışma ortamı sona erdiğinde, piyasalardaki fiyatların da hızla normal seviyelere düşeceğini yineledi.

ABD genelinde mayıs ayı enflasyonu aylık yüzde 0,5 artarken, yıllık enflasyon yüzde 4,2 ile beklentilere paralel ancak son 3 yılın en agresif hızında gerçekleşmişti.

Kaynak: AA