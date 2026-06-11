Dünyanın Şah Damarı Kesildi: İran Hürmüz Boğazı'nı Kapattı

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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) hava harekatı ve İran’ın füze misillemelerinin ardından Tahran yönetimi, dünya petrol ticaretinin şah damarını kesti.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yöneten en üst operasyonel birimi olan Hatemu'l Enbiya Karargahı, yayınladığı acil kodlu bildiride Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine tamamen kapatıldığını ilan etti.

Bildiride, "Bölgedeki güvensizlik nedeniyle şu andan itibaren Hürmüz Boğazı, petrol tankerleri ve ticari gemiler de dahil olmak üzere her türlü geminin geçişine kapatılmıştır ve her türlü geçişe müdahale edilecektir" denildi.

İKİ GEMİ VURULDU

Kapatma kararının hemen ardından sahada sıcak çatışma haberi geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan iki ticari gemiyi doğrudan hedef alarak vurduklarını duyurdu. Vurulan gemilerin hangi ülkelere ait olduğu ve mürettebatın sağlık durumu hakkında henüz net bir bilgi paylaşılmazken, bu hamle küresel denizcilik ve sigorta şirketlerinde panik dalgası yarattı.

Kaynak: DHA