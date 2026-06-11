Pakistan’dan ABD ve İran’a 'Silahları Susturun' Çağrısı

ABD’nin İran’a yönelik hava harekatı ve Tahran’ın ABD üslerini füzelerle vurmasının ardından bölge yangın yerine dönerken, Pakistan Dışişleri Bakanlığı iki ülkeye acil ateşkes ve diyalog çağrısı yaptı.

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Pakistan’dan ABD ve İran’a 'Silahları Susturun' Çağrısı
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Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tahir Hüseyin Andrabi, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, Orta Doğu'da tırmanan gerilim nedeniyle derin endişe duyduklarını söyledi. Andrabi, "Taraflara, ateşkes konusunda varılan mutabakata uymaları, düşmanlığa son vermeleri ve diyalog ile diplomasi için alan açmaları çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Meselelerin barışçıl yolla çözümünü desteklediklerini yineleyen Andrabi, "Diyalog ve diplomasinin, çekişmeli meselelerin müzakerelerle, tarafların hakları ve sorumlulukları doğrultusunda çözülmesinin sağlanması için yol gösteren ilkeler olması görüşündeyiz" ifadesini kullandı. Andrabi, Pakistan'ın arabulucu çabalarıyla düşmanlığa son verilmesi, hayatların kurtarılması ve diplomasiye bir şans verilmesi için çaba sarf ettiğini vurguladı.

NE OLMUŞTU?

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik "meşru müdafaa" saldırıları başlattığını duyurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

Dünyanın Gözü Kulağı Oradaydı: ABD’den İran’a Gece Yarısı Ağır DarbeDünyanın Gözü Kulağı Oradaydı: ABD’den İran’a Gece Yarısı Ağır DarbeDünya

Kaynak: AA

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Pakistan İran ABD Saldırı
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Dünyanın Gözü Kulağı Oradaydı: ABD’den İran’a Gece Yarısı Ağır Darbe ABD’den İran’a Gece Yarısı Ağır Darbe
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