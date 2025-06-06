Trump’ın Harvard Hamlesine Fren! Kararname, Mahkemeye Takıldı

ABD Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Trump yönetiminin Harvard Üniversitesi’ndeki uluslararası öğrencilerin Amerika’ya girişini sınırlandıran uygulamasını geçici olarak askıya aldı.

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Trump’ın Harvard Hamlesine Fren! Kararname, Mahkemeye Takıldı
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ABD Başkanı Donald Trump’ın, Harvard Üniversitesi’nde eğitim görecek yabancı öğrencilerin ülkeye girişini yasaklama girişimi, yargı engeline takıldı. Federal bir yargıç, söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girmesini geçici olarak durdurdu.

ABC News’un haberine göre, ABD Bölge Yargıcı Allison Burroughs, Perşembe gecesi aldığı kararla Trump’ın imzaladığı düzenlemenin uygulanmasını geçici olarak askıya aldı. Kararda, politikanın uygulanmasının geri döndürülemez zararlar doğurabileceğine dikkat çekildi. Bu karar, yasaklamanın hayata geçirilmesini ve sürdürülmesini şimdilik engelliyor.

Trump’ın Harvard Hamlesine Fren! Kararname, Mahkemeye Takıldı - Resim : 1

HARVARD DAVA AÇMIŞTI

Boston’daki federal yargıcın kararı, Harvard Üniversitesi'nin Trump’ın uygulamasına karşı yasal yollara başvurmasından kısa bir süre sonra geldi. Üniversite yönetimi, yasağın Anayasa’ya aykırı olduğunu savunarak, Trump’ın bu kararla federal yasaları siyasi amaçlarla kötüye kullandığını iddia etti.

Mahkemeye sunulan dilekçede, Trump’ın aldığı bu kararın ülke menfaatlerinden çok, Harvard’ı hedef alan kişisel bir intikam duygusuyla hareket edildiğine işaret edildi.

Aynı yargıç, geçtiğimiz hafta da Trump yönetiminin Harvard’ın yabancı öğrencileri kayıt altına almasına yönelik engel kararını geçici olarak durdurmuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, Harvard Üniversitesi’ne kabul edilen yabancı öğrencilerin vizelerine yönelik kısıtlamalar içeren bir başkanlık emri yayımlamıştı.

Bu kararnameye göre, göçmen olmayan ve F, M ya da J tipi vizelere başvuran yeni yabancı öğrencilerin ülkeye girişleri geçici olarak durdurulmuştu. Aynı zamanda, Dışişleri Bakanlığı’na belirli kriterleri karşılayan mevcut öğrencilerin vizelerinin iptali yönünde değerlendirme yapılması talimatı verilmişti.

Söz konusu düzenleme, Öğrenci ve Değişim Programı (SEVP) kapsamında diğer Amerikan üniversitelerinde eğitim gören yabancı öğrencileri kapsamazken, “ulusal çıkar” kapsamında değerlendirilen bireyler bu kısıtlamalardan muaf tutulacaktı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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