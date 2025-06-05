İtalya Başbakanı Meloni'den İsrail'e Gazze Tepkisi: Saldırılar Kabul Edilemez

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail'in Gazze'ye yönelik askeri operasyonlarının "kabul edilemez boyutlara ulaştığını" belirterek, saldırıların derhal durması ve sivillerin korunması gerektiğini söyledi.

İtalyan "La Verita" gazetesinin etkinliğinde konuşan Meloni, Hamas'ın savaşı başlatan taraf olduğunu savunduklarını belirterek, "İsrail'in tepkisi kabul edilemez boyutlara ulaştı, derhal durmalı ve sivil halkı korumalıdır" dedi. İtalya'nın Gazzelilere en çok yardım eden ülkeler arasında olduğunu da vurguladı.

Orta Doğu krizine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Meloni, Arap ülkelerinin Gazze konusunda sunduğu planların önemine dikkat çekerek, bu ülkelerin süreçte kilit rol oynadığını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Meloni, Rusya'nın barış yönünde adım atmadığını, sivil altyapılara yönelik saldırılarla ve iç kamuoyunu hedefleyen sahte müzakere önerileriyle süreci sabote ettiğini ifade etti.

İç politikaya ilişkin olarak ise Meloni, yabancıların vatandaşlık alma süresini 10 yıldan 5 yıla indirmeyi amaçlayan referandumda oy kullanmayacağını belirtti. İtalya'nın mevcut vatandaşlık yasasının yeterli olduğunu savundu.

Meloni ayrıca, İtalya'nın AB içindeki rolünün Fransa ve Almanya'nın gölgesinde kalmaması gerektiğini belirterek, ülkesinin büyük bir ekonomik güç olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA