Trump'ın 'Gazze'ye Yardım' Yalanı İfşa Oldu: 60 Milyon Dolar Değil 3 Milyon Dolarmış...

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'ye yardım etmekle ilgili yalan söylediği ortaya çıktı. Trump'ın 60 milyon dolar yardım yaptığını iddia ettiği Gazze'ye şimdiye dek yalnızca 3 milyon dolar gönderdiği öğrenildi.

Trump'ın 'Gazze'ye Yardım' Yalanı İfşa Oldu: 60 Milyon Dolar Değil 3 Milyon Dolarmış...
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de "çocukların aç göründüğünü" söylemesinin ardından yardım yapacağını açıklaması gündeme oturmuştu. Bunun arkasından Trump, geride bıraktığımız hafta Gazze’ye 60 milyon dolar yardım yaptıklarını birçok kez dile getirdi.

Trump'ın açıklamasının aksine ABD’nin taahhüt ettiği yardım miktarının bu rakamın yarısı kadar olduğu ve bunun da çok küçük bir kısmının aktarıldığı ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, "Gazze İnsani Yardım Vakfı’na (GHF) 30 milyon dolarlık yardım onaylandı" bilgisini verdi.

'KİMSE TEŞEKKÜR ETMEDİ' DEDİ

Söz konusu yardımın ilk kısmının bu hafta gönderildiği öğrenilirken, Trump ise Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında “Birkaç hafta önce 60 milyon dolar verdik, kimse bundan bahsetmedi, kimse teşekkür etmedi” dedi.

Wahington Post'un aktardığına göre, yardım miktarının 60 değil 30 milyon dolar olduğu onaylandı ve bunun da yalnızca 3 milyon dolarlık kısmı GHF'ye ulaştı. Bu durum dünya kamuoyundan eleştiri topladı. Trump'ın yardım konusunda yalan söylediği belirtilerek, sosyal medyadan tepki gösterildi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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