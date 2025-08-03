İran’da Sert Tedbir! Kamu Kurumlarının Elektriği Kesildi

İran’ın başkenti Tahran’da, elektrik tüketiminde belirlenen sınırları aştıkları gerekçesiyle 110 kamu kurumunun elektriği kesildi.

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İran’da Sert Tedbir! Kamu Kurumlarının Elektriği Kesildi
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Tahran Büyükşehir Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan bilgilendirmede, şehir genelindeki kamu kuruluşlarının enerji kullanımlarının akıllı sayaçlar ve saha kontrolleri yoluyla izlendiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Belirlenen çerçevede çalışma saatlerinde gerekli kısıtlamaları yapmayan veya mesai bitiminde soğutma sistemlerini kapatmayan 110 kamu kurumunun elektriği kesilmiştir."

Aynı açıklamada, tüm kamu kurumlarının mesai saatleri içinde elektrik tüketimini yüzde 30, mesai sonrasında ise yüzde 60 ila 70 oranında azaltmakla yükümlü olduğu ifade edildi. Ayrıca, soğutma sistemlerinin sıcaklık ayarının 27 dereceye sabitlenmesi ve mesai sonunda tamamen kapatılması gerektiği vurgulandı.

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Kaynak: DHA

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