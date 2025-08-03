California'da Orman Yangını! 12 Bin Hektardan Fazla Alan Kül Oldu
ABD'nin California eyaletindeki orman yangınında 12 bin hektardan fazla alanın yandığı kaydedildi.
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ABD'nin California eyaletinde çıkan büyük orman yangınında, 12 bin hektardan fazla alan kül olurken, bölgede yaşayan yaklaşık 70 kişi güvenlik nedeniyle tahliye edildi.
Los Padres Ulusal Ormanı'nda etkisini sürdüren yangının henüz yalnızca yüzde 5’i kontrol altına alınabildi. Yangında 3 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, söndürme çalışmalarının zorlu arazi koşulları nedeniyle güçlükle ilerlediğini ifade etti.
Kaynak: DHA