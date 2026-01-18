Trump’ın Affettiği İsimden Skandal Provokasyon! ABD’de Kuran-ı Kerim Yakma Girişimi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, aralarında 6 Ocak Kongre baskınına karıştığı gerekçesiyle yargılanıp daha sonra ABD Başkanı Donald Trump tarafından affedilen bir ismin de bulunduğu küçük bir grup, Müslüman karşıtı bir gösteri düzenledi. Gösteride Kur’an-ı Kerim yakma girişiminde bulunulması kentte büyük tepkiye yol açtı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanlarının uygulamaları nedeniyle son günlerde tansiyonun yüksek olduğu Minneapolis, bu kez yeni bir provokasyonla gündeme geldi. Özellikle bir ABD vatandaşının ICE ajanları tarafından öldürülmesinin ardından şehirde protestolar sürüyordu.

Trump’ın göreve gelmesinin ardından başkanlık kararıyla affedilen 6 Ocak Kongre baskını mahkumu Jake Lang, Minneapolis Belediye Binası önünde, yanında bulunan küçük bir grupla birlikte “Kur’an-ı Kerim yakmak” amacıyla toplandı.

Lang, ABD merkezli X şirketine ait sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, “Somalililerin işgaline karşı İlhan Ömer'in derhal sınır dışı edilmesi ve Vali Tim Walz'in tutuklanması için Minneapolis'te Kur'an yakacağım” ifadelerini kullandı.

ICE KARŞITI GÖSTERİCİLERLE ARBEDE

Lang’ın eylemi sırasında, kentte ICE karşıtı protestoları sürdüren göstericilerle Lang ve yanındaki grup arasında arbede çıktı. Protestocular, Lang’e sert tepki göstererek Minneapolis’i terk etmesini istedi.

Olaylar sırasında Lang’ın zaman zaman kalabalık tarafından hırpalandığı, ardından öfkeli kalabalıktan kurtulmak için bir araca binerek bölgeden uzaklaştığı görüldü. Bu anlar sosyal medyada paylaşılan görüntülere de yansıdı.

ABD MEDYASI: ‘PROVOKASYON VE KIŞKIRTICILIK’

ABD medyasında yer alan haberlerde, Lang’in Kur’an-ı Kerim yakma girişimi, ICE ajanlarının 7 Ocak’ta bir ABD vatandaşını aracında öldürmesinin ardından zaten hassas olan şehir ortamında “provokasyon ve kışkırtıcılık” olarak nitelendirildi.

DAHA ÖNCE DE BENZER GİRİŞİMDE BULUNMUŞTU

Jake Lang’in bu ilk provokasyonu değil. Lang, 19 Kasım 2025’te de ABD’de Müslüman nüfusun yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri olan Michigan eyaletinin Dearborn kentinde Kur’an-ı Kerim yakmaya çalışmış, benzer tepkilerle karşılaşmıştı.

PROTESTOLAR SÜRÜYOR

Minnesota’nın Minneapolis kentinde, bir ICE ajanının bir kadını vurmasının ardından başlayan ICE karşıtı gösteriler, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsyan Yasası’nı devreye sokma tehdidine rağmen devam ediyor.

Kaynak: AA