Trump’tan Grönland Resti! 8 Ülkeye Vergi Uygulaması

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Avrupa ülkesine yönelik yeni gümrük vergileri uygulanacağını açıkladı. Kararın, Grönland üzerinden yaşanan gerilimle bağlantılı olduğu belirtildi.

“DANİMARKA’NIN KARŞILIK VERME ZAMANI GELDİ”

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD’nin uzun yıllardır Danimarka ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerine herhangi bir gümrük vergisi ya da ek ödeme almadan destek verdiğini savundu. Bu durumun artık sürdürülemez olduğunu dile getiren Trump, “Şimdi, yüzyıllar sonra Danimarka'nın karşılık verme zamanı geldi. Dünya barışı tehlikede! Çin ve Rusya Grönland'ı istiyor ve Danimarka'nın bu konuda yapabileceği hiçbir şey yok”” ifadelerini kullandı.

GRÖNLAND VURGUSU VE GÜVENLİK MESAJI

Grönland’ın savunma kapasitesini eleştiren Trump, bölgenin halen ‘iki köpek kızağı’ ile korunduğunu öne sürdü. Bu durumu yetersiz bulan Trump, “Bu oyunu ancak Trump yönetimindeki ABD başarılı bir şekilde oynayabilir. Özellikle ABD'nin ve genel olarak dünyanın ulusal güvenliği tehlikede olduğundan kimse bu kutsal toprak parçasına dokunmayacak” dedi.

8 AVRUPA ÜLKESİNE SERT ELEŞTİRİ

Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya’nın ‘bilinmeyen amaçlarla’ Grönland’a gittiğini iddia etti. Bu durumu küresel güvenlik açısından tehdit olarak nitelendiren Trump, “Bu, gezegenimizin güvenliği, emniyeti ve hayatta kalması için çok tehlikeli bir durumdur. Bu çok tehlikeli oyunu oynayan bu ülkeler, sürdürülebilir veya kabul edilebilir olmayan bir risk seviyesi ortaya koymuşlardır” açıklamasında bulundu.

‘ABD’NİN GRÖNLAND’A İHTİYACI VAR’

Trump, Grönland’a giden söz konusu 8 Avrupa ülkesine 1 Şubat 2026’dan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran 2026 sonrasında ise bu oranın yüzde 25’e çıkarılacağını duyurdu. Vergi artışlarının, Grönland’ın tamamen satın alınmasına yönelik bir anlaşma sağlanana kadar devam edeceğini belirten Trump, “A BD, bu işlemi 150 yılı aşkın süredir gerçekleştirmeye çalışmaktadır. Birçok başkan bunu haklı nedenlerle denemiştir, ancak Danimarka her zaman reddetmiştir” dedi.

SİLAH SİSTEMLERİ VE MÜZAKERE MESAJI

ABD’nin hem saldırı hem de savunma amaçlı modern silah sistemleri nedeniyle Grönland’a stratejik olarak ihtiyaç duyduğunu savunan Trump, bu alanda yapılan milyarlarca dolarlık yatırımların ancak Grönland’ın dahil edilmesiyle tam verimle çalışabileceğini öne sürdü. Trump, Danimarka ve ilgili ülkelerle bu konuda acil müzakerelere açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Kaynak: DHA