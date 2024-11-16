Trump'a Zafer Kazandırdı, Beyaz Saray Sözcüsü Oldu

ABD Başkanı seçilen Donald Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt'i, Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendireceğini duyurdu. Trump, Leavitt'in "zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci" olduğunu vurguladı.

Trump'a Zafer Kazandırdı, Beyaz Saray Sözcüsü Oldu

Küresel siyasete yön veren ABD'de 5 Kasım'da düzenlenen başkanlık seçiminde kazanan Donald Trump oldu. Yaklaşık dört yıl sonra yeniden başkan olan Trump, kabinesini ve yönetim kadrosunu da şekillendiriyor. Trump, seçim kampanyasının basın sözcüsü Karoline Leavitt'in "mükemmel iş başardığını" ifade ederek kendisini Beyaz Saray Sözcüsü olarak görevlendireceğini açıkladı.

Trump'a Zafer Kazandırdı, Beyaz Saray Sözcüsü Oldu - Resim : 1

'SERT VE ETKİLİ BİR İLETİŞİMCİ'

Leavitt'i "zeki, sert ve son derece etkili bir iletişimci" olarak niteleyen Trump, "Kürsüde başarılı olacağına ve Amerika'yı yeniden büyük yaparken mesajımızı Amerikan halkına iletmemize yardımcı olacağına inancım tam" ifadesini kullandı.

Trump'a Zafer Kazandırdı, Beyaz Saray Sözcüsü Oldu - Resim : 2

TRUMP'A TEŞEKKÜR

Trump'ın ilk başkanlığı döneminde Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı olarak görev yapan Leavitt, sosyal medya platformu X'teki hesabından Trump'ın açıklamasını paylaşarak seçilmiş başkana teşekkür etti.

Trump, başka bir açıklamasında da seçim kampanyasında iletişim direktörlüğü yapan Steven Cheung'u Beyaz Saray İletişim Direktörü olarak görevlendireceğini duyurdu.

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Kaynak: AA

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