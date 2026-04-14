Trump Tarih Verdi: Müzakere Masasına Geri mi Dönülüyor?

ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler dönme sinyali verdi: "Önümüzdeki 2 gün içinde bir şeyler olabilir ve Pakistan’a geri dönmeye daha meyilliyiz" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir ABD-İran görüşmesi gerçekleşebileceğini söyledi. Amerikan New York Post gazetesine telefonla kısa bir mülakat veren Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da geçen hafta sonu başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerin ardından ne olacağı sorusuna yanıt veren Trump, yeni bir tur görüşme yapılabileceğinin sinyalini verdi.

'ORADA KALMALISINIZ'

Trump, halen İslamabad'da bulunan New York Post muhabirine, "Gerçekten orada kalmalısınız çünkü önümüzdeki 2 gün içinde bir şeyler olabilir ve biz oraya gitmeye meyilliyiz. Bu mümkün bir şey, neden biliyor musunuz? Çünkü (Pakistan Genelkurmay Başkanı) Mareşal (Asım Munir) harika bir iş çıkarıyor" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

