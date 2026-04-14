Nükleer Restleşmede Kritik Perşembe: ABD ve İran Masaya mı Dönüyor?

Orta Doğu’da 28 Şubat’ta başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren ABD-İsrail-İran geriliminde diplomasi trafiği yeniden hızlanıyor. 8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkesin süresi dolmak üzereyken, tarafların perşembe günü kritik bir zirve için yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

İSLAMABAD MI, CENEVRE Mİ?

Associated Press’e konuşan üst düzey ABD’li yetkililer, 11 Nisan’daki başarısız girişimin ardından iki ülkenin de "nihai bir kopuşu" engellemek için niyetli olduğunu bildirdi. Henüz heyetlerin isim listesi gizli tutulsa da görüşmenin adresi olarak Pakistan’ın başkenti İslamabad ya da İsviçre’nin diplomasi merkezi Cenevre öne çıkıyor.

REUTERS 'İSLAMABAD' DEDİ

Reuters tarafından servis edilen son dakika haberine göre ise ABD ve İran heyetleri̇ hafta sonuna doğru İslamabad'da yeni̇den bi̇r araya gelecek.

'İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ'

Sürece dair en çarpıcı açıklama ise ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. İran tarafının bir anlaşma için kendilerine ulaştığını iddia eden Trump, nükleer kırmızı çizgisini bir kez daha hatırlattı. Trump, "Birçok konuda el sıkıştık ancak nükleer konusu hala masada. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bu noktada esnemezlerse masa devrilir" diyerek Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.

'UZLAŞMA SAĞLANAMADI'

Geçtiğimiz günlerde İslamabad’da yapılan ilk tur görüşmelerinin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, masadan bir sonuç çıkmadığını duyurmuştu. Tahran yönetimi ise başarısızlığın faturasını Washington’ın "aşırı ve haksız taleplerine" kesmişti.

Kaynak: AA