Nükleer Restleşmede Kritik Perşembe: ABD ve İran Masaya mı Dönüyor?

Pakistan'da kurulan müzakere masasından sonuç çıkmamasının ardından ABD ve İran görüşmelerinde gözler perşembe gününe çevrildi. Associated Press’in 'yüz yüze görüşme' iddiası kulisleri hareketlendirdi. Kritik temas, geçici ateşkesin kalıcı bir barışa mı yoksa yeni bir çatışma dalgasına mı evrileceğini belirleyecek.

Orta Doğu’da 28 Şubat’ta başlayan ve bölgeyi ateş çemberine çeviren ABD-İsrail-İran geriliminde diplomasi trafiği yeniden hızlanıyor. 8 Nisan’da sağlanan geçici ateşkesin süresi dolmak üzereyken, tarafların perşembe günü kritik bir zirve için yeniden bir araya gelmesi bekleniyor.

İSLAMABAD MI, CENEVRE Mİ?

Associated Press’e konuşan üst düzey ABD’li yetkililer, 11 Nisan’daki başarısız girişimin ardından iki ülkenin de "nihai bir kopuşu" engellemek için niyetli olduğunu bildirdi. Henüz heyetlerin isim listesi gizli tutulsa da görüşmenin adresi olarak Pakistan’ın başkenti İslamabad ya da İsviçre’nin diplomasi merkezi Cenevre öne çıkıyor.

REUTERS 'İSLAMABAD' DEDİ

Reuters tarafından servis edilen son dakika haberine göre ise ABD ve İran heyetleri̇ hafta sonuna doğru İslamabad'da yeni̇den bi̇r araya gelecek.

'İRAN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ'

Sürece dair en çarpıcı açıklama ise ABD Başkanı Donald Trump’tan geldi. İran tarafının bir anlaşma için kendilerine ulaştığını iddia eden Trump, nükleer kırmızı çizgisini bir kez daha hatırlattı. Trump, "Birçok konuda el sıkıştık ancak nükleer konusu hala masada. İran nükleer silaha sahip olamaz. Eğer bu noktada esnemezlerse masa devrilir" diyerek Tahran üzerindeki baskıyı artırdı.

'UZLAŞMA SAĞLANAMADI'

Geçtiğimiz günlerde İslamabad’da yapılan ilk tur görüşmelerinin ardından ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, masadan bir sonuç çıkmadığını duyurmuştu. Tahran yönetimi ise başarısızlığın faturasını Washington’ın "aşırı ve haksız taleplerine" kesmişti.

Bakan Fidan'dan Müzakere Açıklaması: 'Her İki Taraf da Ateşkes Konusunda Samimi'Bakan Fidan'dan Müzakere Açıklaması: 'Her İki Taraf da Ateşkes Konusunda Samimi'Güncel

İran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım Attıİran’dan 30 Dakikalık Ültimatom: Hürmüz’de Namlular Döndü, ABD Gemisi Geri Adım AttıDünya

Kaynak: AA

Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
İsrail'in Lübnan Saldırılarında Bilanço Ağırlaşıyor Lübnan'daki Ölümün Bilançosu Ağırlaşıyor
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ABD'nin Hürmüz Ablukası Belçika'da Akaryakıt Zammına Yol Açtı: İstasyonlar Uzun Kuyruklar Oluştu Hürmüz Ablukası Avrupa'da Benzin Kuyruğu Yarattı
ÇOK OKUNANLAR
Gülistan Doku Soruşturmasında Flaş Gelişme! Cinayet Şüphesiyle 7 İlde 13 Gözaltı Kararı: Dönemin Tunceli Valisi'nin Oğlu da Gözaltında 'Gülistan Doku Cinayeti' Şüphesiyle 13 Gözaltı
Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni Mansur Yavaş Hakkında Soruşturma İzni
Gram Altın Rekor Bandında: Uzmanlardan Peş Peşe Uyarı Geldi! Piyasalar Fed’i Bekliyor Gram Altın Rekor Bandında: Uzmanlardan Peş Peşe Uyarı Geldi! Piyasalar Fed’i Bekliyor
Maaşlı Çiftçilik Dönemi Başlıyor: Bekara 2, Evliye 3 Asgari Ücret Desteği Maaşlı Çiftçilik Dönemi Başlıyor: Bekara 2, Evliye 3 Asgari Ücret Desteği
Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatmaya Hazırlanıyor: Şoförlerden Ücretlere Zam Talebi Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatmaya Hazırlanıyor: Şoförlerden Ücretlere Zam Talebi