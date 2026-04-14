NATO'da Çatlak Büyüyor: Slovenya Çekilmeyi Tartışıyor

Slovenya'da yeni meclis başkanı seçilen Zoran Stevanovic, ülkesinin NATO'dan çekilmesine ilişkin yapılacak olası bir referandumu destekleyeceklerini duyurdu.

NATO'da Çatlak Büyüyor: Slovenya Çekilmeyi Tartışıyor
Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimin ardından meclis başkanı seçilen merkez sağ partisi Resni.ca Genel Başkanı Stevanovic, ulusal basına açıklamalarda bulundu.

'REFERANDUMA GÖTÜRME SÖZÜ VERDİK'

Stevanovic, parti olarak "başkalarının" askeri ve diplomatik çatışmalara müdahale etmesine karşı çıktıklarını aktararak "Slovenya bundan asla fayda görmez. Halka NATO'dan çekilme konusunda referandum yapma sözü verdik. Parti olarak bunu destekliyoruz" dedi.

Slovenya'daki genel seçimden galibiyetle ayrılan Özgürlük Hareketinin lideri Robert Golob'un hükümeti kurma görüşmeleri devam ederken Stevanovic, partisinin görüşleriyle uyumlu başbakan adayını destekleyeceklerini dile getirdi.

‘İŞ BİRLİĞİ YAPMAYACAĞIZ’ AÇIKLAMASINDAN GERİ ADIM

Stevanovic, İsrailli istihbarat şirketiyle işbirliği yaptığı iddia edilen ve seçimde ikinci olan Slovenya Demokrat Partisi (SDS) lideri Janez Jansa ile "asla iş birliği yapmayacağı" söyleminin anımsatılması üzerine, "Bu açıklama parlamentoya seçildiğimiz anda anlamını yitirdi" değerlendirmesini yaptı.

AB ÜYELİĞİ SÜRECEK Mİ?

AB'den çekilme konusuna ilişkin Stevanovic, ülkesinin AB'den fayda gördüğünü ancak karar alma yetkisinin Brüksel'de değil, kendi başkentlerinde olması gerektiğini savundu.

RUSYA ZİYARETİ

Stenavovic, yakın zamanda Rusya'ya ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını da belirterek Rusya yanlısı olmadığını, Slovenya'nın her ülkeyle iyi ilişkiler kurmasının önemli olduğunu kaydetti.

Slovenya'da 22 Mart'ta yapılan genel seçimde, Golob'un Özgürlük Hareketi yüzde 28,62 ile seçimi kazanırken eski Başbakan Jansa liderliğindeki SDS ise oyların yüzde 27,95'ini almıştı.

Kaynak: AA

