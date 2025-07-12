Trump Şimdi de 'Superman' Oldu! Beyaz Saray Paylaştı, Sosyal Medyayı Salladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Superman" temalı afişi, Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Trump için "umudun sembolü" denilen paylaşım sosyal medyada viral oldu.

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Trump Şimdi de 'Superman' Oldu! Beyaz Saray Paylaştı, Sosyal Medyayı Salladı
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Tüm dünyada hem maddi hem de politik dengeleri değiştirecek hamleler atarak gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump, bu kez de Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan bir görselle sosyal medyada epey konuşuldu.

Beyaz Saray'ın resmi sosyal medya hesabından ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Superman" olarak resmedildiği bir görsel paylaşıldı.

Trump Şimdi de 'Superman' Oldu! Beyaz Saray Paylaştı, Sosyal Medyayı Salladı - Resim : 1

Trump için "umudun sembolü" nitelendirmesinin kullanıldığı paylaşımda, "Gerçek, adalet ve Amerikan yolu. Superman Trump" ifadeleri yer aldı. Paylaşıma çok sayıda yorum geldi, bazı kullanıcılar paylaşımla alay ederken, Trump destekçileri de beğeni yağmuruna tuttu.

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Kaynak: DHA

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