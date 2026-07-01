Trump 'Nükleer Uzlaşı Başladı' Dedi, İran Kapıyı Kapattı: 'Henüz Masaya Oturmadık!'

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Orta Doğu’da savaş rüzgarlarını dindiren diplomatik hareketlilikte Washington ve Tahran hatlarından peş peşe çelişkili açıklamalar geldi. ABD Başkanı Donald Trump, Katar’daki nükleer silahsızlanma görüşmelerinin son derece olumlu geçtiğini ilan ederek dünyaya iyimser mesajlar verirken, İran tarafı masada henüz somut bir müzakerenin başlamadığını belirtti.

'İRAN'LA ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ'

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'da yürütülen temaslara değinerek, "İran görüşmeleri çok iyi geçiyor, İran'la çok iyi anlaşıyoruz. Katar’daki son görüşmeler de çok iyi geçti. Özellikle İran’ın nükleer silahlardan arındırılması süreci oldukça iyi ilerliyor. Çok iyi görüşmeler yaptılar, nihai sonucu hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kaydetti.

'ÇALIŞMA GRUPLARI KURULDU AMA MÜZAKERE BAŞLAMADI'

Trump’ın çıkışının hemen ardından İran kanadından bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD ile nihai bir anlaşmaya varmak amacıyla resmi müzakere gruplarının oluşturulduğunu doğruladı ancak Trump'ın iddia ettiği gibi fiili bir görüşmenin henüz gerçekleşmediğini vurguladı.

Garibabadi, "Bu mekanizmalar çerçevesinde henüz herhangi bir müzakere süreci başlamış değil" ifadesini kullandı.

ARA BULUCULAR DEVREDE

Bu çalışma grupları kapsamındaki görüşmelerin zaman ve yerinin belirlenmesine ilişkin istişarelerin ara bulucular üzerinden devam ettiğini dile getiren Garibabadi, gerekli koşulların oluşması halinde söz konusu çalışma grupları çerçevesindeki müzakerelerin başlayacağını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi