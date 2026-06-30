MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta: Güvenlik ve İş Birliği Masada

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi başta olmak üzere üst düzey yetkililerle bir araya geldi. Görüşmelerde güvenlik, istihbarat paylaşımı ve terörle mücadelede iş birliğinin güçlendirilmesi ele alındı.

Son Güncelleme:
MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta: Güvenlik ve İş Birliği Masada
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Iraklı üst düzey yetkililerle bir dizi kritik görüşme gerçekleştirdi. Temaslarda, Türkiye ile Irak arasında güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Kalın, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Amedi, sınır aşan tehditlere karşı ortak güvenliğin korunmasının önemine dikkat çekerek, krizlerin çözümünde diyalog ve karşılıklı anlayışın temel unsur olduğunu vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE BAŞLIĞI

MİT Başkanı Kalın ise Türkiye'nin Irak ile tüm alanlarda koordinasyon ve iş birliğini sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi. Kalın, iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma mekanizmalarının daha da geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Kalın'ın Bağdat temasları kapsamında bir diğer durağı Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan oldu. Görüşmede, terörle mücadele dosyalarının takibi ile istihbarat ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

MİT Başkanı Kalın ayrıca Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri ve Takaddüm Partisi Genel Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi. Görüşmelerde, Irak-Türkiye ilişkilerinin özellikle güvenlik alanında geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve yolsuzluk suçlamalarıyla aranan firarilerin takibi gibi başlıklar ele alındı. Kalın'ın Irak'taki temasları yarın da devam edecek.

Kaynak: AA

Etiketler
İbrahim Kalın Irak
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İtalya’da Afrika Sıcakları: 10 Ölü, 25 Kentte En Üst Düzey Alarm! İtalya’da Afrika Sıcakları! 10 Ölü, 25 Kentte En Üst Düzey Alarm
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ABD ve İran Arasında Görüşme Bilmecesi: Doha'da Doğrudan Temas Olacak mı? ABD ve İran Arasında Görüşme Bilmecesi
ÇOK OKUNANLAR
CHP MYK'sında İhraç Kararı: 26 İl Başkanı Görevden Alındı, 7 İl Başkanı Disipline Sevk Edildi 26 İl Başkanı Görevden Alındı, 7 İl Başkanı Disipline Sevk Edildi
Yarın Her Şey Değişiyor! Markette, Restoranda ve Trafikte Yeni Dönem Yarın Her Şey Değişiyor! Markette, Restoranda ve Trafikte Yeni Dönem
3 Belediye Başkanı Hakkında 'Sokak Köpeği' Soruşturması 3 Belediye Başkanı Hakkında 'Sokak Köpeği' Soruşturması
Kağıthane'de Tamircinin Test Sürüşü Pahalıya Patladı: Lüks Aracın Sahibi Kabusu Yaşadı Tamircinin Test Sürüşü Pahalıya Patladı: Lüks Aracın Sahibi Kabusu Yaşadı
Özgür Özel'den Yeni Parti Sinyali: 'İşgal Bitmezse Bu Milleti Seçeneksiz Bırakmayacağız' 'Bu Milleti Seçeneksiz Bırakmayacağız'