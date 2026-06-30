MİT Başkanı Kalın Bağdat'ta: Güvenlik ve İş Birliği Masada

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Bağdat'ta Iraklı üst düzey yetkililerle bir dizi kritik görüşme gerçekleştirdi. Temaslarda, Türkiye ile Irak arasında güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ile bölgesel gelişmeler ele alındı.

Irak Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Kalın, başkent Bağdat'ta Irak Cumhurbaşkanı Nizar Amedi tarafından kabul edildi. Görüşmede, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yanı sıra iki ülke arasındaki güvenlik ve istihbarat iş birliğinin geliştirilmesi değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Amedi, sınır aşan tehditlere karşı ortak güvenliğin korunmasının önemine dikkat çekerek, krizlerin çözümünde diyalog ve karşılıklı anlayışın temel unsur olduğunu vurguladı.

TERÖRLE MÜCADELE BAŞLIĞI

MİT Başkanı Kalın ise Türkiye'nin Irak ile tüm alanlarda koordinasyon ve iş birliğini sürdürme konusundaki kararlılığını yineledi. Kalın, iki ülkenin ilgili kurumları arasındaki çalışma mekanizmalarının daha da geliştirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Kalın'ın Bağdat temasları kapsamında bir diğer durağı Irak Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan oldu. Görüşmede, terörle mücadele dosyalarının takibi ile istihbarat ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı.

MİT Başkanı Kalın ayrıca Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Basim el-Bedri ve Takaddüm Partisi Genel Başkanı Muhammed Halbusi ile de bir araya geldi. Görüşmelerde, Irak-Türkiye ilişkilerinin özellikle güvenlik alanında geliştirilmesi, bölgesel gelişmeler ve yolsuzluk suçlamalarıyla aranan firarilerin takibi gibi başlıklar ele alındı. Kalın'ın Irak'taki temasları yarın da devam edecek.

Kaynak: AA