TSK ve Somali Ordusundan Ortak Operasyon: Eş-Şebab'a Ağır Darbe

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Somali ordusu ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) koordinasyonunda Somali'nin Aşağı Şabele bölgesinde düzenlenen hava operasyonlarında terör örgütü Eş-Şebab'a ağır darbe vuruldu. Somali Savunma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, operasyonların F-16 savaş uçaklarının desteğiyle gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Eş-Şebab tarafından kullanılan mağaralar, silah depoları, saklanma alanları ve örgüte ait askeri noktalar hava saldırılarında hedef alındı. Operasyonlarda en az 35 örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği, 20'den fazlasının da yaralandığı bildirildi.

ÖRGÜTÜN SALDIRILARI 20 YILDIR SÜRÜYOR

2006 yılında ortaya çıkan Eş-Şebab, Somali hükümeti ve uluslararası güçlere yönelik saldırılar düzenlemeyi sürdürüyor. Somali güvenlik güçleri ise uluslararası ortakların desteğiyle 2022'den bu yana ülkenin orta ve güney kesimlerinde örgüte karşı geniş çaplı operasyonlar yürütüyor.

Kaynak: AA