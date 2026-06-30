ABD ve İran Arasında Görüşme Bilmecesi: Doha'da Doğrudan Temas Olacak mı?

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'li Steve Witkoff ve Jared Kushner’ın ara bulucularla müzakereleri görüşmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya geldiklerini duyurdu. Alınan bilgilere göre ABD ve İran arasında planlanmış üst düzey bir görüşme yok.

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ABD ve İran Arasında Görüşme Bilmecesi: Doha'da Doğrudan Temas Olacak mı?
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İran ve ABD arasındaki arabulucu ülkelerden Katar, iki ülke arasındaki görüşmelere dair kritik açıklamalarda bulundu.

ABD HEYETİ KATAR'DA

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD ve İran arasında planlanmış bir üst düzey görüşme olmadığını belirtirken, ABD Başkanı Trump'ın temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın başkent Doha'ya geldiğini bildirdi.

DOĞRUDAN GÖRÜŞME OLMAYACAK

Ayrıca ABD ve İran heyetleri arasında Doha'da doğrudan bir görüşmenin gerçekleşmeyeceği de belirtildi.

'6 MİLYAR DOLARLIK FON AKTARILMADI'

İran'ın dondurulmuş varlıklarıyla ilgili de açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü, "Şu ana kadar dondurulmuş 6 milyar dolarlık İran fonu İran'a aktarılmadı; bu fonlar 2023 Anlaşması'na tabidir ve insani yardım malzemelerinin satın alınması için ayrılmıştır" dedi.

ÇATIŞMALARIN DURDURULMASINDA İLETİŞİM HATLARI KULLANILDI

Ayrıca Katar tarafı, Umman'la koordinasyon içinde Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişini sağlamaya çalıştıklarını duyurdu ve Hürmüz'deki çatışmaların kontrol altına alınması için doğrudan iletişim hatlarının kullanıldığını belirtti.

'GÖRÜŞME ÇARŞAMBA GÜNÜ DOHA'DA GERÇEKLEŞECEK'

Doha'da ilerletilmesi beklenen görüşmelerle ilgili İran'dan da açıklama geldi.

İran Dışişleri Sözcüsü, "Hürmüz'de dışarıdan müdahaleye gerek yok. Bu sadece durumu daha da karmaşıklaştırır. Ara bulucu Katar'la yapılacak görüşme muhtemelen çarşamba günü Doha'da gerçekleşecek. Görüşmede ABD ile varılan anlaşmanın uygulanması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması ele alınacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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