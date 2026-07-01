İran'dan İsrail'e Gözdağı! Gerilim Yeniden Yükseldi 'Gereken Dersi Vereceğiz'

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesine yönelik tehditlere ilişkin sert açıklamalarda bulundu.

Erakçi, İran'ın halkına ve topraklarına yönelik her türlü tehdide karşı gecikmeden ve güçlü şekilde karşılık vereceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, Tel Aviv yönetiminin "saldırı köpeklerini susturma talimatı verdiğini" öne süren Erakçi, İsrail'e de dikkat çeken bir uyarıda bulundu. Erakçi, "Eğer İsrail efendilerinin (Trump'ın) talimatına kulak asmazsa İran onlara gereken dersi verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi