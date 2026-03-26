Trump NATO'ya Ateş Püskürdü: 'Bunu Asla Unutmayın!'

ABD Başkanı Trump, İran’a karşı savaşında ABD’ye destek vermedikleri gerekçesiyle NATO ülkelerine sert tepki gösterdi. Trump, "ABD’nin NATO’dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacı yok, ancak bu çok önemli anı asla unutmayın" dedi.

Trump NATO'ya Ateş Püskürdü: 'Bunu Asla Unutmayın!'
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'ı vurmasıyla başlayan ve İran'ın misilleme saldırılarıyla devam eden Orta Doğu'daki savaş 27. gününe girerken ABD Başkanı Donald Trump'tan çok sert NATO çıkışı geldi.

Trump, NATO üyesi ülkelerin, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında hiçbir şey yapmadıklarını savunarak, NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyaçlarının olmadığını yineledi. Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

'NATO'DAN GELECEK HİÇBİR ŞEYE İHTİYACIMIZ YOK'

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları esnasında NATO üyesi ülkelerin hiçbir şey yapmadıklarını savunan ​​​​​​​Trump, "ABD'nin NATO'dan gelecek hiçbir şeye ihtiyacı yok ancak bu çok önemli durumu asla unutmayacak" ifadesini kullandı.

Trump, 17 Mart'taki sosyal medya paylaşımında da "Böylesine büyük bir askeri başarı elde etmiş olmamız nedeniyle artık NATO ülkelerinin yardımına ihtiyacımız yok ya da istemiyoruz. Asla ihtiyacımız olmadı" görüşünü paylaşmıştı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İsrail Basınından Kritik İddia: İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü mü?ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İsrail Basınından Kritik İddia: İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü mü?Güncel

ABD Başkanı Donald Trump'tan Flaş Çıkış: Kesin Bir Şey Söyleyemem Ama Bu Savaşı KazandıkABD Başkanı Donald Trump'tan Flaş Çıkış: Kesin Bir Şey Söyleyemem Ama Bu Savaşı KazandıkGüncel

Kaynak: AA

Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
ABD, Karayipler'de Bir Tekneyi Daha Vurdu: 4 Ölü ABD, Karayipler'de Bir Tekneyi Daha Vurdu
Yolcu Otobüsü Feribota Binerken Nehre Düştü: 24 Ölü Var Yolcu Otobüsü Feribota Binerken Nehre Düştü, 24 Ölü Var
ÇOK OKUNANLAR
ABD, İsrail ve İran Savaşında 27'inci Gün | İsrail Basınından Kritik İddia: İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü mü? İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Öldürüldü mü?
TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu TikTok Fenomeni Kübra Karaaslan Osmangazi Köprüsü’nden Ölüme Atladı: Ünlü İsmin Acı Sonu
Motorine Büyük İndirim Geliyor! Tarih Verildi, Fiyatlar Düşecek Motorine Büyük İndirim Geliyor
Türk Tankerine Drone Saldırısı: O Anlar Telsiz Konuşmalarına Yansıdı Türk Tankerine Drone Saldırısı
İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme: Ünlü İsimler Adliyede İstanbul'daki Uyuşturucu Operasyonunda Yeni Gelişme