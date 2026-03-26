Yolcu Otobüsü Feribota Binerken Nehre Düştü: 24 Ölü Var

Güney Asya ülkesi Bangladeş'te bir yolcu otobüsü feribota binerken nehre düştü. Feci kaza sonucu 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, kayıp olduğu değerlendirilen diğer yolcuları arama çalışmaları devam ediyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bangladeş'in Rajbari bölgesindeki Daulatdia terminalinde, içinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsü, başkent Dakka'ya gitmek üzere feribota binişi sırasında kontrolden çıkarak Padma Nehri'ne düştü.

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekiplerin başlattığı ve gece boyu süren arama kurtarma çalışmalarının ardından otobüs, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.

24 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

İtfaiye ve arama kurtarma birimleri tarafından yapılan açıklamada, otobüste ve nehirde gerçekleştirilen aramalarda şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen diğer yolcuları arama çalışmalarının ise donanma ve sahil güvenlik ekiplerinin desteğiyle sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
kaza
