ABD, Karayipler'de Bir Tekneyi Daha Vurdu: 4 Ölü

ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını öne sürdüğü teknenin vurulduğunu açıkladı. Saldırıda 4 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

ABD Güney Saha Komutanlığı (SOUTHCOM), Karayipler'de uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği teknenin vurulduğunu açıkladı.

SOUTHCOM, X hesabından saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Saldırıda 4 kişinin öldürüldüğü belirtildi. İstihbarat bulgularının, geminin uyuşturucu kaçakçılığı faaliyetlerinde bulunduğunu doğruladığı ifade edilen açıklamada, saldırıya ilişkin görüntüler de yer aldı.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler ve Pasifik Okyanusu'ndaki bazı teknelere saldırılar düzenlemesi ve içindekileri doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" tartışmalarına yol açıyor.

Kaynak: AA

