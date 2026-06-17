Trump İran'a Aba Altından Sopa Gösterdi: Anlaşmayı Beğenmezsem Tekrar Vurabiliriz

ABD Başkanı Donald Trump İsviçre'deki G7 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor. Trump, "İran ile anlaştık ve petrol fiyatları düştü... Teklif edilen anlaşmaları beğenmezsem onları tekrar vurabiliriz." ifadelerini kullandı.

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Trump İran'a Aba Altından Sopa Gösterdi: Anlaşmayı Beğenmezsem Tekrar Vurabiliriz
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ABD Başkanı Donald Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

'ANLAŞMAYI BEĞENMEZSEM TEKRAR VURABİLİRİZ'

"İran ile anlaştık ve petrol fiyatları düştü. Kimse ne olduğunu bilmiyor, ama çok güçlü bir anlaşma. Çoğu kişi çok memnun görünüyor. Her gece 15 ila 20 gemi batırdık. Bu anlaşma bir mutabakat zaptı. Teklif edilen anlaşmaları beğenmezsem onları tekrar vurabiliriz. Üzerlerine bombalar yağdırabiliriz.

'ANLAŞMA OLMASAYDI HÜRMÜZ AÇILMAZDI'

İran anlaşması güçlü bir anlaşma. Anlaşma olmasa Hürmüz Boğazı açılmazdı."

'SİZ İSTİYORSANIZ YATIRIM YAPABİLİRSİNİZ'

Trump, ABD'nin İran'a 350 milyar dolar yatırım yapacağı yönündeki iddiaların çarpıtılmış haberlerden ibaret olduğunu belirterek, “Siz de istiyorsanız yatırım yapabilirsiniz, ama biz 10 sent bile vermiyoruz, kimseye İran'a yatırım yapmayın, demiyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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