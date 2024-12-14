Trump Gözünü Bu Uygulamaya Dikti, İlk İşi Kaldırmak Olacak

ABD’nin 47’nci başkanı Donald Trump, yaz saati uygulamasının kaldırılması için çalışılacağını belirterek uygulamayı maliyetli bulduğunu ifade etti.

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Trump Gözünü Bu Uygulamaya Dikti, İlk İşi Kaldırmak Olacak

ABD'nin seçilmiş başkanı Trump, dün yaptığı açıklamada, yaz saati uygulamasını maliyetli bulduğunu ifade ederek kaldırılması için çalışılacağını dile getirdi.

"MİLLETİMİZ İÇİN ÇOK MALİYETLİDİR!"

Trump, açıklamasında, “Cumhuriyetçi Parti, Yaz Saati Uygulamasını ortadan kaldırmak için elinden gelen çabayı gösterecektir! Yaz Saati Uygulaması sakıncalıdır ve Milletimiz için çok maliyetlidir” ifadelerini kullandı.

Trump Gözünü Bu Uygulamaya Dikti, İlk İşi Kaldırmak Olacak - Resim : 1

TÜRKİYE'DE DE TARTIŞILMIŞTI

Türkiye'de ise kış saati uygulamasının kaldırılması kamuoyunda ve muhalefet cephesinde tepkilere neden olmuştu.

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Kaynak: DHA

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