Trump Belgeseli Krizi BBC’yi Sarstı: Üst Düzey İki Yönetici Peş Peşe İstifa Etti

İngiltere’nin kamu yayıncısı BBC’de üst düzey yönetimde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. BBC Genel Müdürü Tim Davie ve BBC News Direktörü Deborah Turness, kurumun tartışmalı Panorama belgeseli sonrası görevlerinden istifa etti.

İstifalar, BBC’nin Panorama programında eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 6 Ocak 2021’deki konuşmasının “bağlamından koparılarak” yayımlandığı iddialarının ardından geldi. Belgeselde Trump’ın konuşmasının iki farklı bölümü birleştirilmiş ve “Kongre binasına yürüyün” ifadeleri, izleyicide “isyanı teşvik ettiği” izlenimi yaratmıştı.

'MONTAJ HATALIYDI' AÇIKLAMASI

BBC’nin hatalı montaj yaptığı belgeselde, Trump’ın “Kongre binasına gideceğiz ve savaşacağız” sözleri, aslında konuşmanın farklı bölümlerinden alınmıştı. Trump gerçekte “Cesur senatörlerimizi ve kongre üyelerimizi destekleyeceğiz” demişti. İki bölüm arasındaki süre ise 50 dakikadan fazlaydı.

The Telegraph gazetesi, sızdırılan yazışmalarda, BBC’ye danışmanlık yapan Michael Prescott’un belgeselin yayın standartlarını ihlal ettiğini belirttiğini aktardı. Prescott, belgeselin “Trump: İkinci Şans mı?” başlığıyla yayımlandığını ve montajın hatalı olduğunu vurguladı.

DAVİE: SORUMLULUK BANA AİT

BBC Genel Müdürü Tim Davie, istifa kararını duyururken “Bazı hatalar yapıldı ve Genel Müdür olarak tüm sorumluluğu almam gerekli” ifadelerini kullandı. Davie, kurumun hâlâ dünya genelinde “altın standart” olarak görüldüğünü belirterek, istifasının tamamen kişisel bir karar olduğunu kaydetti.

BBC News Direktörü Deborah Turness ise, kurumun taraflı olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Turness, “Hatalar yapılmış olsa da BBC News’in kurumsal bir önyargısı olduğu iddiaları yanlış” dedi.

TRUMP’TAN SERT TEPKİ

İstifaların ardından Trump, sosyal medya platformun üzerinden yaptığı açıklamada iki yöneticiyi “dürüst olmayan insanlar” olarak nitelendirdi. Trump, The Telegraph gazetesine teşekkür ederek, “Yabancı bir ülke mensuplarının Amerikan seçimlerini etkilemeye çalışması demokrasimiz için korkunç bir şey” ifadelerini kullandı.

Trump, BBC Genel Müdürü Tim Davie ile Haber Dairesi Üst Yöneticisi Deborah Turness'in istifasına ilişkin açıklama yaptı. Trump, "BBC'deki en üst düzey kişiler dahil olmak üzere patron Tim Davie istifa etti/kovuldu çünkü benim çok iyi (mükemmel!) 6 Ocak konuşmamı değiştirirken yakalandılar." ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY’DAN DESTEK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda BBC’nin “Trump karşıtı sahte haber yaptığı için battığını” ileri sürdü.

Kaynak: AA