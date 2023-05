Tina Turner'ın arkadaşı açıkladı: O ölümden korkmuyordu

"Rock'n roll'un kraliçesi" lakaplı Tina Turner geçtiğimiz günlerde 83 yaşında hayatını kaybetti.

"What's Love Got To Do With It", "The Best" ve "Proud Mary" gibi hit parçaları seslendiren yıldızın arkadaşı, Turner'ın ölmeye hazır olduğunu söyledi.

"ÖLÜMDEN KORKMUYORUM"

Turner'ın uzun yıllardır arkadaşı olan tasarımcı Stephen Sills, People dergisine verdiği röportajda şarkıcının ölmeye hazır olduğunu söyledi.

Sills, yaşamının son yıllarını İsviçre'de geçiren Turner'ın "Stephen, gitmeye hazırım. Ölümden korkmuyorum. Harika bir hayat geçirdim. Çok zevk aldım ama artık yorgunum" dediğini paylaştı.

"TURNER GERÇEK AŞKI BULMUŞTU"

Arkadaşı, 24 Mayıs'ta uzun süren bir hastalık sonucu hayatını kaybeden Turner'ın mutluluğunun eşi Erwin Bach'tan kaynaklandığını söyledi. 27 yıldır Bach ile birlikte olan Turner'ın ilişkisinde mutlu olduğunu ve güvende hissettiği belirtildi. Turner'ın arkadaşı verdiği röportajda "Gerçek aşkı bulmuştu ve korkusuzca yaşıyordu. İsviçre'de arkadaşları da vardı ve çok seviliyordu" dedi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

İsviçre’nin Zürih yakınlarındaki evinde hayatını kaybeden müzik dünyasının efsanevi ismi Tina Turner’ın ölüm nedeni 48 saat sonra açıklanmıştı. 83 yaşında yaşama veda eden ve ölümüyle hayranlarını yasa boğan şarkıcının doğal sebeplerden dolayı hayatını kaybettiği duyuruldu.

Uzun süredir mücadele ettiği bir hastalık sonrası hayatını kaybettiği belirtilen Turner, hayatının son yıllarında kanser, inme ve böbrek yetmezliği gibi sağlık sorunları yaşamıştı.

Ünlü şarkıcı, mart ayında Uluslararası Dünya Böbrek Günü'nün önemli, olduğunu söylerken, "Çünkü böbrekler iflas eder. İşte bu yüzden bugün size söylüyorum: Böbreklerinize sevgi gösterin! Bunu hak ediyorlar” demişti.

Turner, 2017 yılında, eşi Erwin Bach’ın organlarından birini şarkıcıya bağışlamasıyla böbrek nakli geçirmişti.

Ayrıca Turner'a bir yıl önce de bağırsak kanseri teşhisi konmuştu. Sanatçı 2013 yılında da felç geçirmiş ve yürüyemez hale gelmişti. Turner, felç geçirdikten 10 gün sonra hareket kabiliyetini yeniden kazanmayı başarmıştı.