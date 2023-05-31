82 yaşındaki Al Pacino'nun çocuğu olacak

Ünlü aktör Al Pacino'nun kız arkadaşı Noor Alfallah, sekiz aylık hamile. 82 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ile 29 yaşındaki Alfallah, birlikte ilk çocuklarını kucaklarına almayı bekliyor.

Pacino ile Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah, Nisan 2022'den bu yana birlikte.

ÜÇ ÇOCUK BABASI

"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızı Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası.

Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

Alfallah, daha önce Rolling Stones grubunun efsanevi solisti Mick Jagger (79) ve milyarder Nicolas Berggruen (61) ile de ilişki yaşadı.

2019 yılında, Clint Eastwood (93) ile de birlikte görüldüklerinde haklarında ilişki dedikodusu çıktı. ancak aile dostu oldukları öğrenildi.

"YAŞ FARKI SORUN DEĞİL"

İlişkilerinin ortaya çıktığı Nisan 2022'de, Page Six'e konuşan bir kaynak, Pacino ile Alfallah'ın aralarındaki yaş farkının bir sorun olmadığını söylemişti.

Beverly Hills'te dünyaya gelen Alfallah, UCLA Film ve Sinema Okulu'nu bitirdi, kariyerine yapımcı olarak devam ediyor.

DE NIRO DA 79 YAŞINDA YENİDEN BABA OLDU

Kısa süre önce Pacino'nun yakın dostu olan 79 yaşındaki usta aktör Robert De Niro'nun da kız arkadaşı Tiffany Chen'den çocuğu dünyaya gelmişti. Böylece De Niro, yedi çocuk babası oldu.