Burkina Faso’da saldırı: 40 ölü

Burkina Faso’da hafta sonu kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen 2 ayrı saldırıda 40 kişinin öldüğü açıklandı.

Son Güncelleme:
Burkina Faso’da saldırı: 40 ölü

Burkina Faso’da kimliği belirsiz kişiler tarafından hafta sonu 2 ayrı saldırı düzenlendi. Cumartesi günü Mali sınırına yakın Kossi eyaletine bağlı Bourasso bölümünde düzenlenen saldırıda 20 gönüllü askerin öldüğü, pazar günü ise yine aynı bölgede 20 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Cumartesi günü yaşanan olayda, onlarca saldırgan hava operasyonlarıyla etkisiz hale getirildi. Burkina Faso Başbakanı Apollinaire Joachim Kyelem De Tambele mecliste yaptığı konuşmada, hükümetin saldırganlarla asla pazarlık yapmayacağını söyledi.

BURKİNA FASO’DA, 2015’TEN BU YANA SALDIRILAR DÜZENLENİYOR

Burkina Faso’da, 2015’ten bu yana El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terör örgütleri saldırılar düzenliyor. Mali sınırı yakınlarında 18 Mayıs günü meydana gelen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkenin kuzeyindeki Ouahigouya kasabasında ise 20 Nisan’da askeri üniformalı kişilerin bir köye düzenlediği saldırıda en az 60 sivil ölmüştü.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Yeni Zelanda'da 6,2 büyüklüğünde deprem Yeni Zelanda'da deprem
İsveç: Şimdi Türkiye'nin kararını bekliyoruz İsveç: Şimdi Türkiye'nin kararını bekliyoruz
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
Tavuk yerken dikkat.... Taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu Tavuk yerken dikkat.... Taze olup olmadığını anlamanın en kolay yolu
ÇOK OKUNANLAR
Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı Herkes onlara hayran: En sevilen 5 burç açıklandı
Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç Asla işçi olmak istemezler... Doğuştan kral olmaya uygun 4 burç
AKP'de yeni kabine için konuşulanlar: İki olasılık var AKP'de yeni kabine için neler konuşuluyor?
Meteoroloji alarm verdi, 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek 13 il için sarı kodlu uyarı: 5 gün sürecek
Asgari ücret zammında iki formül: Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı Eşik olarak belirlenen rakam ortaya çıktı