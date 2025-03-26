TikTok Akımı Can Alıyordu... 12 Yaşındaki Çocuk Ölümden Döndü!

Sosyal medyada popülerleşen "mıknatıslı piercing" akımı, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. İngiltere'nin Hertfordshire bölgesinde yaşayan 12 yaşındaki Bobby, manyetik bilyeleri yuttuktan sonra bağırsaklarının delinme riskiyle karşı karşıya kaldı. Bobby acil ameliyatla kurtarılırken, annesi Hannah Amer ebevenyleri uyardı.

TikTok Akımı Can Alıyordu... 12 Yaşındaki Çocuk Ölümden Döndü!

İngiltere'nin Hertfordshire şehrinde yaşayan 12 yaşındaki Bobby, TikTok'taki piercing akımını denemek isterken az kalsın canından oluyordu. , Bobby'nin başına gelen olay, çocuklar arasında "stres çarkı" adı verilen basit bir oyuncaktan kaynaklandı. İlk bakışta zararsız gibi görünen bu manyetik bilyeler, TikTok’ta yayılan "piercing trendi"ne dönüştü. Gençler, bu küçük mıknatısları yüzlerinde piercing etkisi yaratacak şekilde takmaya başladılar.

TikTok’ta #magneticpiercing ve #fakepiercing etiketleriyle yayılan bu tehlikeli trend, özellikle çocuklar ve gençler arasında hızla yayıldı. Pek çok kullanıcı, manyetik bilyeleri dudak, burun, dil ve kaşlarına yerleştirerek piercing görünümü elde etmeye çalışıyor. Ancak, bu bilyeleri yutma riski de oldukça yüksek.

12 yaşındaki Bobby de manyetik bilyeleri yuttuktan sonra bağırsaklarının delinme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.Bobby’nin annesi Hannah, oğlunun bu manyetik bilyeleri "Şeker gibi havaya atıp ağzıyla yakalamaya çalışırken" yanlışlıkla yuttuğunu belirtti. Hannah, "Röntgende bilyelerin birinin göğsünde, diğerinin ise bağırsağında olduğunu gördük. Bobby 5 gün boyunca yemek yiyemedi ve bağırsakları delinmek üzereydi" dedi.

EBEVEYNLERE UYARI

The Sun'ın haberine göre Hannah, "Hala çocukların bu oyuncakları yutmaya devam ettiğini görmek inanılmaz. Hatta evcil hayvanların da yuttuğunu duyuyorum. Oğlumun arkadaşları, bunları kaşlarının üstüne, dillerine hatta burunlarına koyuyormuş. Çok tehlikeli bir durum" diyerek aileleri uyardı.

Kaynak: Haber Merkezi

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