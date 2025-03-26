Hamaney'den Bin 526 Mahkuma Af ya da Ceza İndirimi

İran'ın dini lideri Hamaney, ülkede toplamda bin 526 mahkumun hakkında af veya ceza indirimi kararı verdi.

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Hamaney'den Bin 526 Mahkuma Af ya da Ceza İndirimi

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, 46 idam mahkumu dahil, toplamda bin 526 mahkum hakkında af ya da ceza indirimi teklifini onayladı.

İran’da yargı Erki Başkan Yardımcısı Ali Muzafferi, konuya ilişkin bir açıklama yaparak, "Nevruz ve Ramazan Bayramı ile İran İslam Cumhuriyeti günü münasebetiyle Yargı Erki Başkanı, bin 526 mahkumun affı ve ceza indirimi için Hamaney’e talepte bulundu. Hamaney de söz konusu mahkumların af veya ceza indirimini içeren teklifi onayladı" diye konuştu.

Haklarında idam cezası bulunan 46 kişinin cezaları da hapse çevrildi.

Kaynak: İHA

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