Rus Gazeteci Mayın Patlamasında Hayatını Kaybetti

Rusya’nın Ukrayna sınırındaki Belgorod bölgesinde, Rus televizyon kanalı Pervy için çalışan muhabir Anna Prokofieva, mayının patlaması sonucu hayatını kaybetti. Olayda kameraman Dmitry Volkov ise ağır yaralandı.

Kanal tarafından yapılan açıklamada, 35 yaşındaki Prokofieva’nın mesleki görevini yerine getirirken yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin verilerine göre, Rusya’nın Şubat 2022’de Ukrayna’ya başlattığı saldırılardan bu yana yaklaşık 20 medya çalışanı hayatını kaybetti.

Dün ise Luhansk bölgesine yönelik bombardımanda 2’si gazeteci olmak üzere toplam 6 kişi yaşamını yitirmişti. Rusya’nın atadığı Luhansk Valisi Leonid Pasechnik, saldırıda İzvestiya gazetesinin savaş muhabiri Aleksandr Fedorçak ve Zvezda TV’nin kameramanı Andrei Panov’un öldüğünü açıklamıştı. Ayrıca, Zvezda TV muhabiri Nikita Goldin ve şoför Aleksandr Sirkeli’nin yaralandığı belirtilmişti.

Kaynak: İHA