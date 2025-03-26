Hawaii'deki Yanardağ Lav Püskürtmeye Devam Ediyor

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nin (USGS) internet sitesinden yapılan açıklamada, yanardağın kraterindeki kuzey menfezinde başlayan lav püskürmelerinin ardından güney menfezinin de aktif hale geldiği belirtildi. Her biri 5 ila 10 dakika süren püskürmeler sırasında lav sütunlarının 50 ila 100 metre yüksekliğe ulaştığı kaydedildi.

Yetkililer, her iki menfezden çıkan lavların kraterin tabanının yaklaşık yüzde 5’ini kapladığını ifade etti. Yanardağdaki aktivitenin bölgedeki volkanik hareketliliğin devam ettiğini gösterdiği belirtilirken, halkın ve turistlerin güvenlik önlemlerine dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: DHA